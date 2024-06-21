EURO 2024’te Ukrayna'dan muhteşem geri dönüş: Slovakya'yı devirdi!

21 Haziran 2024 18:19 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 18:19

EURO 2024'e fırtına gibi başlayan Arda Güler için sürpriz transfer iddiası

EURO 2024'e fırtına gibi başlayan Arda Güler için sürpriz transfer iddiası

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda Slovakya ile Ukrayna takımları, Düsseldorf Arena'da karşı karşıya geldi.

2-1’LE GEÇTİ

Mücadelenin ilk yarısında Slovakya, 17. dakikada Ivan Schranz'ın kafasıyla öne geçti. İkinci yarıda oyuna daha etkili başlayan Ukrayna, 54. dakikada Mykola Shaparenko'nun penaltı golüyle skoru eşitledi. 80. dakikada ise Roman Yaremchuk'un golüyle Ukrayna maçı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Ukrayna, E Grubu'ndaki ilk galibiyetini elde ederken, Slovakya ise ilk puan kaybını yaşadı.

GERİDEN GELEREK KAZANAN 3. TAKIM

Ukrayna, turnuvada şu ana dek geriye düştüğü halde maç kazanan 3. takım oldu. Şampiyonada daha önce İtalya, Arnavutluk karşısında geri düşmüş ve maçı 2-1 kazanmıştı.

Hollanda ise Polonya karşısında 1-0 geriye düştüğü müsabakayı aynı skorla tamamlamıştı. Bu arada karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden eski UEFA Genel Sekreteri Gerhard Aigner için saygı duruşunda bulunuldu.