EURO 2024’te Ukrayna'dan muhteşem geri dönüş: Slovakya'yı devirdi!
EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Slovakya ile Ukrayna mücadele etti. Ukrayna maçı 2-1 kazandı. Slovakya ise gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda Slovakya ile Ukrayna takımları, Düsseldorf Arena'da karşı karşıya geldi.
2-1’LE GEÇTİ
Mücadelenin ilk yarısında Slovakya, 17. dakikada Ivan Schranz'ın kafasıyla öne geçti. İkinci yarıda oyuna daha etkili başlayan Ukrayna, 54. dakikada Mykola Shaparenko'nun penaltı golüyle skoru eşitledi. 80. dakikada ise Roman Yaremchuk'un golüyle Ukrayna maçı 2-1 kazandı.
Bu sonuçla Ukrayna, E Grubu'ndaki ilk galibiyetini elde ederken, Slovakya ise ilk puan kaybını yaşadı.
GERİDEN GELEREK KAZANAN 3. TAKIM
Ukrayna, turnuvada şu ana dek geriye düştüğü halde maç kazanan 3. takım oldu. Şampiyonada daha önce İtalya, Arnavutluk karşısında geri düşmüş ve maçı 2-1 kazanmıştı.
Hollanda ise Polonya karşısında 1-0 geriye düştüğü müsabakayı aynı skorla tamamlamıştı. Bu arada karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden eski UEFA Genel Sekreteri Gerhard Aigner için saygı duruşunda bulunuldu.