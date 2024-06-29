Ev sahibi Almanya yoluna dolu dizgin devam ediyor! Danimarka'yı 2 golle geçti
EURO 2024 son 16 turunda ev sahibi takım Almanya, rakibi Danimarka'yı Havertz ve Musiala'nın golleri ile 2-0'lık skorla mağlup ederek tur atladı. Panzerler, İspanya-Gürcistan maçının kazananı ile çeyrek final maçı oynayacak.
EURO 2024 son 16 turunda ev sahibi Almanya, Danimarka ile karşılaştı.
Dortmund stadında oynanan maç çok hızlı başladı.
MAÇTA YAĞIŞ SEBEBİYLE OYUN DURDU
Heyecanı bol olan mücadelede karşılıklı ataklar olurken oyunun hızını 36. dakikada yağan yağış nedeniyle hakem Michael Oliver'ın aldığı karar sonrası takımları soyunma odasına göndererek oyunu durdurdu.
OYUNA 25 DAKİKA ARA VERİLDİ
Yaklaşık 25 dakika verilen aradan sonra hava şartlarının düzelmesi sonucu maça kalındığı yerden devam edildi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.
GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
İkinci yarıda oyunun temposu yine yüksekti. 53. dakikada Almanya'nın kazandığı penaltıyı Kai Havertz gole çevirince Almanlar 1-0 öne geçti.
68. dakikada kontratak ile rakibini az adamla yakalayan panzerler, Musiala ile farkı 2'ye çıkaran golü buldu.
Maçta başka gol olmadı ve Almanlar 2-0'lık skorla üst tura yükselen taraf olurken Danimarka turnuvaya veda etti.
ALMANLAR RAKİBİNİ BEKLİYOR
Nagelsmann'ın öğrencileri adını çeyrek finale yazdırdı.
Almanlar, İspanya-Gürcistan maçının kazananı ile çeyrek finalde eşleşecek.