Ev sahibi Almanya yoluna dolu dizgin devam ediyor! Danimarka'yı 2 golle geçti

29 Haziran 2024 23:52 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 00:18

Luis de la Fuente, Gürcistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu! 'Yamal'a özel ilgi gösteriyoruz'

Luis de la Fuente, Gürcistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu! 'Yamal'a özel ilgi gösteriyoruz'

Almanya-Danimarka maçı yarıda kaldı! Yağmur sebebiyle iki takım soyunma odasına gitti

Almanya-Danimarka maçı yarıda kaldı! Yağmur sebebiyle iki takım soyunma odasına gitti

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin boşluğunu Barcelona'nın yıldızı Lamal ile dolduracak!

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EURO 2024 son 16 turunda ev sahibi Almanya, Danimarka ile karşılaştı.

Dortmund stadında oynanan maç çok hızlı başladı.

MAÇTA YAĞIŞ SEBEBİYLE OYUN DURDU

Heyecanı bol olan mücadelede karşılıklı ataklar olurken oyunun hızını 36. dakikada yağan yağış nedeniyle hakem Michael Oliver'ın aldığı karar sonrası takımları soyunma odasına göndererek oyunu durdurdu.

OYUNA 25 DAKİKA ARA VERİLDİ

Yaklaşık 25 dakika verilen aradan sonra hava şartlarının düzelmesi sonucu maça kalındığı yerden devam edildi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

İkinci yarıda oyunun temposu yine yüksekti. 53. dakikada Almanya'nın kazandığı penaltıyı Kai Havertz gole çevirince Almanlar 1-0 öne geçti.

68. dakikada kontratak ile rakibini az adamla yakalayan panzerler, Musiala ile farkı 2'ye çıkaran golü buldu.

Maçta başka gol olmadı ve Almanlar 2-0'lık skorla üst tura yükselen taraf olurken Danimarka turnuvaya veda etti.

ALMANLAR RAKİBİNİ BEKLİYOR

Nagelsmann'ın öğrencileri adını çeyrek finale yazdırdı.

Almanlar, İspanya-Gürcistan maçının kazananı ile çeyrek finalde eşleşecek.