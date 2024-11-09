Eyüpspor, Adana Demirspor tek golle geçti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Kasım 2024 21:20 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 21:22
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor, Adana Demirspor deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında evinde Eyüpspor'u konuk etti. Maç Yeni Adana Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı. Eyüpspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Eyüpspor'un ve maçın tek golünü 9. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Eyüpspor puanını 22'ye yükseltti. Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.
GECENİN SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:
Antalyaspor 3-2 Bodrum FK
Hatayspor 3-1 Gaziantep FK
Rizespor 3-1 Trabzonspor
Kaynak: tgrthaber.com