Eyüpspor, Adana Demirspor tek golle geçti!

09 Kasım 2024 21:20 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 21:22

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor, Adana Demirspor deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Rizespor evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti!

Rizespor evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti!

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında evinde Eyüpspor'u konuk etti. Maç Yeni Adana Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı. Eyüpspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Eyüpspor'un ve maçın tek golünü 9. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor puanını 22'ye yükseltti. Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Antalyaspor 3-2 Bodrum FK

Hatayspor 3-1 Gaziantep FK

Rizespor 3-1 Trabzonspor