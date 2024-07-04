Ali Koç görevi bırakmıştı, Kulüpler Birliği başkanlığı için ilk aday belli oldu

04 Temmuz 2024 16:23 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 16:29

Kulüpler Birliği Vakfı, başkanlık seçimi gündemiyle vakfın Maslak’ta bulunan binasında toplandı.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

MURAT ÖZKAYA ADAYLIĞINI DUYURDU

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya'da toplantıya katıldı.

Özkaya, toplantı girişinde basın mensuplarının "Kulüpler Birliği başkanlığına aday mısınız?" sorusuna, "Tabii ki" cevabını verdi.

ALİ KOÇ BIRAKIYOR, HASAN ARAT ADAY OLMUYOR

Mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olmayacağı iddia edilirken toplantıya katılan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da Kulüpler Birliği başkanlığına aday olmadığını dile getirdi.