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Eyüpspor oyun olarak üstün tamamladığı maçta Trabzonspor'u yenemedi! Maç 0-0 beraberlikle sona erdi

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Eylül 2024 20:58 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 21:16
Eyüpspor oyun olarak üstün tamamladığı maçta Trabzonspor&#039;u yenemedi! Maç 0-0 beraberlikle sona erdi

Trendyol Süper Lig maçında Eyüpspor, Trabzonspor ile karşılaştı. Maçı üstün olarak oynayan Eyüpspor aradığı golü bulamadı karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Takımlar puanı paylaştı.

Trendyol Süper Lig'i 4. hafta maçında Trabzonspor, Eyüpspor'a konuk oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Eyüpspor'un üstün oynadığı maçta gol sesi çıkmadı. 

Karşılaşma 0-0 biterken taraflar sahadan 1 puan ile ayrıldı.

TRABZONSPOR ABDULLAH AVCI'SIZ SAHADA

Geçtiğimiz gün takımdan istifa ettiğini açıklayan Abdullah Avcı'nın yerine takımın başında İhsan Derelioğlu görev aldı.

Eyüpspor oyun olarak üstün tamamladığı maçta Trabzonspor'u yenemedi! Maç 0-0 beraberlikle sona erdi - 1. Resim

ARDA TURAN CEZASINI TAMAMLADI

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Trendyol Süper Lig'in ilk maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı aldığı cezasını tamamladı ve Trabzonspor maçında tekrar kulübedeki yerini aldı.

Eyüpspor oyun olarak üstün tamamladığı maçta Trabzonspor'u yenemedi! Maç 0-0 beraberlikle sona erdi - 2. Resim

MAÇ PROGRAMI

Trabzonspor haftayı 1 puanla kapatarak puanını 2'ye yükseltti. Bordo-mavili takım gelecek hafta evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Eyüpspor haftayı 1 puanla kapatarak puanını 8'e yükseltti. Mor-sarılı takım gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek.

Eyüpspor oyun olarak üstün tamamladığı maçta Trabzonspor'u yenemedi! Maç 0-0 beraberlikle sona erdi - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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