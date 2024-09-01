Eyüpspor oyun olarak üstün tamamladığı maçta Trabzonspor'u yenemedi! Maç 0-0 beraberlikle sona erdi
Trendyol Süper Lig maçında Eyüpspor, Trabzonspor ile karşılaştı. Maçı üstün olarak oynayan Eyüpspor aradığı golü bulamadı karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Takımlar puanı paylaştı.
Trendyol Süper Lig'i 4. hafta maçında Trabzonspor, Eyüpspor'a konuk oldu.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Eyüpspor'un üstün oynadığı maçta gol sesi çıkmadı.
Karşılaşma 0-0 biterken taraflar sahadan 1 puan ile ayrıldı.
TRABZONSPOR ABDULLAH AVCI'SIZ SAHADA
Geçtiğimiz gün takımdan istifa ettiğini açıklayan Abdullah Avcı'nın yerine takımın başında İhsan Derelioğlu görev aldı.
ARDA TURAN CEZASINI TAMAMLADI
Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Trendyol Süper Lig'in ilk maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı aldığı cezasını tamamladı ve Trabzonspor maçında tekrar kulübedeki yerini aldı.
MAÇ PROGRAMI
Trabzonspor haftayı 1 puanla kapatarak puanını 2'ye yükseltti. Bordo-mavili takım gelecek hafta evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Eyüpspor haftayı 1 puanla kapatarak puanını 8'e yükseltti. Mor-sarılı takım gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek.