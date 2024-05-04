Eyüpspor'un başarılı futbolcusu Metehan Baltacı'dan tgrthaber.com.tr'ye özel açıklama! "En büyük hayalim altyapısında yetiştiğim Galatasaray’da oynamak"

04 May 2024 17:54 - Güncelleme : 04 May 2024 18:41

TFF 1.Liginde bu sezon Arda Turan yönetiminde büyük başarı sağlayan Eyüpspor, sezon sonunda başarısını şampiyonlukla taçlandırdı. Oynadıkları oyunla tüm futbolseverlerin takdirini kazanan Eyüpspor, önümüzdeki sezonda Trendyol Süper Lig’de mücadele edecek. Şampiyon Eyüpspor’un başarılı futbolcusu Metehan Baltacı, Eyüpspor’da yaşadığı süreci tgrthaber.com.tr’den Kaya Temel’e özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın alt yapısında yetişen Baltacı, hocası Arda Turan ve takım arkadaşları ile olan özel bağı hakkında da ilk kez konuştu. Ayrıca Baltacı, hayalinin Galatasaray'ın A takımında oynamak olduğunu belirtti. İşte o açıklamalar...

ŞAMPİYON OLARAK GÖSTERDİK

Ligin ilk maçı Keçiören deplasmanından itibaren gerçekten her maç üstün oynadık hem saha içinde hem de saha dışında birbirimizin yanındaydık. Hatalarımızı birbirimizin yüzüne vurmadan birbirimize hep destek olduk. Belki bunlar klişe olarak gözükebilecek cümleler ama gerçekten öyleydi. Zaten bunun böyle olduğunu da şampiyon olarak gösterdik. Çok keyif alıyorduk odalarda ve tesiste. Ayriyeten saha içinde de oynadığımız oyundan her zaman keyif aldık, bunun sonucu olarak da emeklerimizin karşılığını aldık diyebilirim.

FORMA REKABETİ BİZİ ŞAMPİYON YAPTI

Buraya ilk geldiğimde Arda hoca benimle ilgili bir şey söyledi ve futbolu bırakana kadar bende kalacak. İlk iki hafta oyuna sonradan dahil oldum. Sağ olsun ondan sonra da her zaman arkamda durdu ve bana formayı verdi. Bende o güveni boşa çıkarmadım ve o günden sonra da her maç üstüne koyarak performans gösterdim. Bu takımda çok özel oyuncular var, bu ligde çok iyi oynamış oyuncular var, bir üst ligden inen ve çok tecrübeli olan oyuncular var. Mecburen forma rekabeti oluyordu ve bu rekabet bizi başarıya götürdü. Açıkçası Arda hocanın iletişimi o kadar iyi ki maç öncesinde, maç sırasında ve maç sonrasında istediği şeyi karşısındaki futbolcuya çok rahat ve güzel bir şekilde aktarıyor. Bize özgüven kazandırdı. Arda hoca için mücadele etmek onun için oynamak da bizler için çok değerliydi.

HAYALİM GALATASARAY'DA OYNAMAK

Eyüpspor ile 2 haftalık sözleşmem var ama Galatasaray’ın oyuncusuyum ve muhtemelen oraya döneceğim. Bir ay sonra da Milli takım kampımız var. Galatasaray’da yeni bir planlama içerisinde şu an. Ben Eyüpspor’da oynamaktan mutluyum, burada olduğum için keyif alıyorum. Burada sevdiğim takım arkadaşları ve sevdiğim bir hoca var ama benim hayalim altyapısında yetiştiğim Galatasaray’da oynamak istiyorum, gelecekte ne olur bilmiyoruz. Eyüpspor’da benim için çok özel kalacak. Bana burada çok değer verdiler ve güvendiler. Eyüpspor bana maddi manevi çok önemli tecrübeler kazandırdı. Bu kulüpte benim yaşıtımda fazla yok genelde benden büyükler ile çalıştım. Böyle olmasının sonucunda ise bende olgunlaştım. İyi bir sezon geçirdiğimize inanıyorum ve sonunda da emeğimizi taçlandırıp şampiyon olduk.

ÜLKEMİZE HİZMET ETMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ

Takım içerisinde anlaştığım çok isim vardı. Sinan Gümüş geldikten sonra gerçekten bana hep destek oldu. Robin Yalçın olsun Caner Erkin olsun her zaman bana güvendiler ve destek verdiler. Bende bana gösterilen bu güvene karşı elimden gelenin en iyisini yaparak karşılık verdim. Yani takımda herkesin herkesle arası çok iyiydi. İdol olarak net bir idolüm var diyemem ama Ruben Diaz’ı izlemeyi çok seviyorum, beğenerek de seyrediyorum. İzlerken bir şeyler de öğrenmeye çalışıyorum, stoperlik anlayışını futbolculuk anlayışını merak ediyorum. Tam idolüm demek istemiyorum ancak dediğim gibi Diaz’ı izlemeyi seviyorum.

İlerleyen zamanlarda da hedefimiz Avrupa’da bir futbol kulübüne transfer olup kulübümüze para kazandırmak istiyoruz. Ülkemize bu şekilde hizmet etmek için çok çalışıyoruz.

Süper Lig’de Galatasaray şampiyon olursa çifte mutluluk yaşamış olacağım. Her iki kulübümün de başarılı olmasından çok mutluluk duyuyorum. Saklamaya da gerek yok Galatasaraylıyım ve takımımın şampiyon olmasını canı gönülden istiyorum.