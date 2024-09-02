Eyüpspor'un golcü futbolcusu Ahmed Kutucu ameliyat oldu!

02 Eylül 2024 19:25 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 19:27

Arda Turan yönetimindeki Trendyol Süper Lig takımı Eyüpspor'da forvet oyuncusu Ahmed Kutucu ameliyat edildi.

Tecrübeli futbolcunun tedavisinin milli arada tamamlanacağı belirtildi. Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Ahmed Kutucu, sağ el bileğinden skafoid kırığı ameliyatı oldu. Ahmed Kutucu’nun tedavisi milli ara döneminde tamamlanacak ve daha sonrasında futbolcumuz takım ile çalışmalara başlayabilecektir. Geçmiş olsun Ahmed Kutucu."