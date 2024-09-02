Eyüpspor'un golcü futbolcusu Ahmed Kutucu ameliyat oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Eylül 2024 19:25 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 19:27
Eyüpspor, futbolcusu olan Ahmed Kutucu'nun sağ el bileğinden ameliyat olduğunu açıkladı.
Arda Turan yönetimindeki Trendyol Süper Lig takımı Eyüpspor'da forvet oyuncusu Ahmed Kutucu ameliyat edildi.
Tecrübeli futbolcunun tedavisinin milli arada tamamlanacağı belirtildi. Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Ahmed Kutucu, sağ el bileğinden skafoid kırığı ameliyatı oldu. Ahmed Kutucu’nun tedavisi milli ara döneminde tamamlanacak ve daha sonrasında futbolcumuz takım ile çalışmalara başlayabilecektir. Geçmiş olsun Ahmed Kutucu."
Kaynak: tgrthaber.com