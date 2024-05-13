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Ezeli rakipler Manchester United'ın yıldızına kanca attı!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
13 May 2024 22:35 - Güncelleme : 13 May 2024 22:46
Ezeli rakipler Manchester United&#039;ın yıldızına kanca attı!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Manchester United'ın yıldız orta saha oyuncusu Casemiro'yu transfer etmek istediği öne sürüldü.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Casemiro'nun sezon sonunda İngiliz devi Manchester United'a veda edeceği ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yıldız futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; 2022 yılında Real Madrid'den 80 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Brezilyalı futbolcu, Manchester United'da beklentileri karşılayamadı.

Casemiro'nun istenilen seviyeye ulaşamaması İngiliz devinden ayrılacağına dair iddiaları bir hayli artırdı.

Ezeli rakipler Manchester United'ın yıldızına kanca attı! - 1. Resim

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTİYOR!

Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 32 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği iddia edildi. Ezeli rakiplerin deneyimli oyuncuyu alarak gelecek sezon kadrolarını güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

30 MAÇTA 5 GOL-3 ASİST

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Casemiro, bu sezon Premier Lig'de 30 maçta forma giydi. Brezilyalı yıldız orta saha bu maçlarda 5 gol atarken 3 de asit yaptı.

Casemiro'nun Manchester United ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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