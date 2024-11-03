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Fatih Tekke Alanyaspor'dan istifa etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Kasım 2024 18:57 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 18:58
Fatih Tekke Alanyaspor&#039;dan istifa etti!

Trendyol Süper Lig takımı Alanyaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Süper Lig​ takımı Alanyaspor​'da teknik direktör Fatih Tekke​, takımından istifa​ etti. Bodrum FK​ ile deplasmanda oynadığı maçta 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrılan Akdeniz temsilcisinde Fatih Tekke kararını açıkladı.

Alanyaspor, Süper Lig'de geride kalan 11 hafta 10 puan toplama başarısı gösterdi. Akdeniz ekibi, bu süreçte 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor, bu karşılaşmalarda 9 gol attı, kalesinde ise 14 gol gördü.

Alanyasporda Fatih Tekke istifa etti

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Kaynak: tgrthaber.com
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