Fatih Tekke Alanyaspor'dan istifa etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Kasım 2024 18:57 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 18:58
Trendyol Süper Lig takımı Alanyaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Süper Lig takımı Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, takımından istifa etti. Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı maçta 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrılan Akdeniz temsilcisinde Fatih Tekke kararını açıkladı.
Alanyaspor, Süper Lig'de geride kalan 11 hafta 10 puan toplama başarısı gösterdi. Akdeniz ekibi, bu süreçte 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor, bu karşılaşmalarda 9 gol attı, kalesinde ise 14 gol gördü.
Kaynak: tgrthaber.com