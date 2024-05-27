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Fatih Terim şampiyon Galatasaray'a tebrik mesajı yayınladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
27 May 2024 21:31 - Güncelleme : 27 May 2024 21:51
Fatih Terim şampiyon Galatasaray&#039;a tebrik mesajı yayınladı!

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların 24. Süper Lig şampiyonluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Fatih Terim, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ı kutladı.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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