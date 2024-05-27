Fatih Terim şampiyon Galatasaray'a tebrik mesajı yayınladı!

27 May 2024 21:31 - Güncelleme : 27 May 2024 21:51

Luka Doncic'li Dallas Mavericks için finale bir adım kaldı

Luka Doncic'li Dallas Mavericks için finale bir adım kaldı

Fatih Terim, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ı kutladı.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.