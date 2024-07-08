Fatih Terim'den 'Galatasaray' paylaşımı!

08 Temmuz 2024 21:14 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 21:29

Fatih Terim, 50 yıl önce bugün futbolcu olarak Galatasaray'a imza attı. Futbolcu ve teknik direktör olarak sarı kırmızılılarda tarih yazarak kulüp tarihinde kendine en üst sıralardan yer edindi.

Terim, sosyal medya hesabından 50 yıl önce Galatasaray kariyerinin başlaması nedeniyle paylaşım yaptı.

INSTAGRAM PAYLAŞIMI: 'ZAMAN SİZE KORKUTUCU GELEBİLİR'

"Hayat, koca bir döngüden ibaret…

Size 50 yıl boyunca sayısız hatıra yaşatıp, gün olunca sizi aynı yere getiren.

Yarım asır önce bugün Galatasaray Adası’ndaki bir imzayla dönmeye başladı çember. O günden sonra dünyanın neresine gidersem, gideyim; ismimin yanına Galatasaray eklendi, o gururla attığım her adımı. Ömür akıp giderken bir yandan, sahip olduğum tüm duyguları, 8 Temmuz 1974 günü kurduğum üçgenin içinde yaşadım: Ailem, ailem kadar sevdiğim dostlarım ve Galatasaray. Hayat, bana şunu öğretti: Yaşadıklarınızın birini bile resmin içerisinden çıkarırsanız, bahsettiğiniz hikâye sizin olmaktan çıkar. Kendi dünyanızda başkasının hikâyesini yaşarsınız.

Bazen içinde bulunduğunuz andan 50 yıl sonrasını düşünürken, zaman size korkutucu gelebilir. Bazen de geride bıraktığınız 50 yılınız, umutlandırır sizi. O gün heyecan dolu bir gençtim; şimdi yarım asra milyonlarca insanla kurduğu bir hayat sığdıran çok daha tecrübeli biri…

Ne mutlu ki; 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da… Galatasaray, hep var olacak.

Hikâyemde bana eşlik eden, hikâyemi benimle yaşayan herkese teşekkür ederim."

X PAYLAŞIMI:

‘Şimdi Galatasaraylı oldun inşallah ömür boyu Galatasaraylı kalırsın’ dediler 8 Temmuz 1974 günü tam da bu saatte ben Galatasaray’a imza atarken.

Nereden bileceklerdi ki genç bir Adanalının hayatında ilk kez denizin üzerinde giden bir tekneyle, dört tarafı denizle çevirili bir adaya kalbi ağzında gittiğini?

Nasıl tahmin etsinler ki delikanlılıktan ödün vermemek için dimdik ve vakur duran ama Adana’da Metin Oktay’dan gelecek haberi beklerken ayaklarının titrediğini?

Peki ya Galatasaray adasında tüm takımla yenecek yemeğin ardından Kütahya’daki kampa götürecek otobüste bir koltuğun da bana ait olup olmayacağını beklemek kolay mıydı? Ya Adana Demirspor vermediyse? Ya babam oğlu gibi sevdiği Metin abiye ‘olmaz’ derse.

Tüm futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerimde büyük maçlarda büyük heyecanlar yaşamış biri olarak, bugün üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen böyle bir bekleyişi, heyecanı, heyecanın bünyede oluşturduğu sıcaklığı unutmadıysam sebebi; o gün oraya zaten Galatasaraylı olarak gidip hayalini hayatına çeviren biri olmamdandır. Ömrüm ne kadarına yeterse, o kadar daha Galatasaraylıyım. Bugünden, o güne emeği olan, emeğim olan herkese selam olsun. Sevgilerimle…"