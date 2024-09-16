Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu iddiası: "Göreceksiniz"

16 Eylül 2024 17:01 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:03

Galatasaray'ın efsanesi ve eski teknik direktörü Fatih Terim, Benfica'ya transfer olan eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim'in sözleri...

Türk futbolunun ve Galatasaray​'ın efsane ismi Fatih Terim​, Galatasaray'dan Portekiz​ ekibi Benfica​'ya transfer olan milli futbolcu ve eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu​ hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"ONUN GİBİSİ ÇOK AZ"

"Kerem tüm antrenörlerin sahip olmak isteyeceği türden bir oyuncu. Oyunların kilidini açacak kadar yetenekli ve duran toplarda çok etkili. Onun gibisi çok az."

"KENDİNİ ÇOK FAZLA GELİŞTİRDİ"

"Galatasaray'da 4 yıl oynadı ama kendini bundan çok daha fazla geliştirdi. Farklı tipte bir oyuncuya dönüştü. Tüm zor anlarda inisiyatif aldı, Galatasaray taraftarı onu birçok maçın sonunda hep tribüne çağırarak alkışladı."

"HEPİNİZ GÖRECEKSİNİZ"

"Kerem'in Benfica'ya transfer olması benim için asla sürpriz değil çünkü kendisi Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri. Bunu yakında hepiniz göreceksiniz"

"BENFİCA ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU TRANSFER ETTİ"

"Kerem bir lider, kaptandı. Takımın en gençlerinin her zaman yardıma başvurduğu biriydi, her zor anda inisiyatif alırdı. Tüm bunları sahada yaptıklarıyla da yönetmeyi biliyordu. Benfica çok özel bir oyuncu transfer etti"

179 MAÇTA 46 GOL-42 ASİST

Galatasaray kariyerinde 179 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 46 gol atarken 42 kez de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Yıldız kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.