Fenerbahçe açıkladı! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçında yok

13 Ağustos 2024 18:53 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 18:57

Adı İngiliz kulübü Brighton ile anılan Ferdi Kadıoğlu, Lille maçının kadrosunda yer almadı. Konuyla ilgili Fenerbahçe sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunarız."