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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i transfer etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Temmuz 2024 19:00 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 19:07
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin&#039;i transfer etti!

Süper Lig takımı Fenerbahçe, Arabistan'da futbol hayatında devam eden Allan Saint-Maximin'i transfer ettiğini açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini resmen açıkladı. 

Sarı-lacivertliler, Fransız yıldızın kulübüyle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaşma sağladığı 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu 19:30'da İstanbul'da olacak. 

KONTOL SONRASI İMZALAR ATILACAK

Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaşma sağladığı 27 yaşındaki sol kanadın sağlık kontrollerinin ardından imzayı atması bekleniyor.

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SEZON KARNESİ

Saint-Maximin, geçen sezon Al-Ahli formasıyla 31 maçta forma giyerken 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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