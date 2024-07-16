Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i transfer etti!

16 Temmuz 2024 19:00 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 19:07

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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Fransız yıldızın kulübüyle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaşma sağladığı 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu 19:30'da İstanbul'da olacak.

KONTOL SONRASI İMZALAR ATILACAK

Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaşma sağladığı 27 yaşındaki sol kanadın sağlık kontrollerinin ardından imzayı atması bekleniyor.

SEZON KARNESİ

Saint-Maximin, geçen sezon Al-Ahli formasıyla 31 maçta forma giyerken 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.