Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i transfer etti!
Süper Lig takımı Fenerbahçe, Arabistan'da futbol hayatında devam eden Allan Saint-Maximin'i transfer ettiğini açıkladı.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini resmen açıkladı.
Sarı-lacivertliler, Fransız yıldızın kulübüyle görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaşma sağladığı 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu 19:30'da İstanbul'da olacak.
KONTOL SONRASI İMZALAR ATILACAK
Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaşma sağladığı 27 yaşındaki sol kanadın sağlık kontrollerinin ardından imzayı atması bekleniyor.
SEZON KARNESİ
Saint-Maximin, geçen sezon Al-Ahli formasıyla 31 maçta forma giyerken 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.
KAP AÇIKLAMASI GELDİ
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır.
Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.