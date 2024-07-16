EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu: Şampiyon İspanya kadroya ambargo koydu!

16 Temmuz 2024 16:39 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 16:40

UEFA, EURO 2024'ün en iyi 11'ini belirledi. Yapılan açıklamaya göre turnuvanın en iyi 11'inde şampiyon İspanya'dan 6 futbolcu yer aldı.

İspanya’nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçre’den oyuncular da kadroda kendilerine yer buldu.

İşte EURO 2024’ün en iyi 11:

Mike Maignan (Fransa)

Kyle Walker (İngiltere)

William Saliba (Fransa)

Manuel Akanji (İsviçre)

Marc Cucurella (İspanya)

Rodri (İspanya)

Fabian Ruiz (İspanya)

Dani Olmo (İspanya)

Lamine Yamal (İspanya)

Jamal Musiala (Almanya)

Nico Williams (İspanya)