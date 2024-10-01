Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan hakem tepkisi: "7 haftada 7 penaltımız verilmedi!"

01 Ekim 2024 14:16 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 14:39

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli kulübün gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Ilıcalı, Antalyaspor maçındaki hakem kararlarıyla ilgili sert ifadeler kullandı. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları...

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Fenerbahçe​ Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün Türkiye​'de futbol​, acaba futbol olarak oynanıyor mu? Benim birinci sorum bu. Her şey adil mi, futbol tamamen adaletin uygulandığı bir spor mu diye sormak istiyorum."

"Antalyaspor maçından sonra durumu değerlendireceğimizi, hakem hocalarını dinleyeceğimizi ve açıklama yapacağımızı söylemiştik."

"Aynı filmin tekrarı olmayacak dedim, filmi konuşalım. Bugün konuşacağım her şey somut olacak. Gri bir alan bırakmayacağım, her şey net olacak. Cevap verecekler de somut şeylerle cevap versinler, kimse laf kalabalığı yapmasın."

"KONU FENERBAHÇE OLDUĞUNDA KİMSEYİ TANIMAM"

"Babam Beşiktaş taraftarıydı. Galatasaraylı dostlarım var. Hepimizin çevresi böyledir. Aynı vatanın evlatlarıyız. Özel hayat başka ama konu Fenerbahçe olduğunda kimseyi tanımam!"

"BAŞKANIMIZ BİZİ UYARDI"

"Başkanımız, Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından bize 'Operasyona hazır olun, yarın başımıza iş gelecek. Lütfen futbolcuları motive edin, daha fazla gol atmamız lazım' dedi."

"GALATASARAY 'LİGİ BİTİRTMEYİZ' DEDİ, FENERBAHÇE'NİN HAKKI YENDİ"

"İki sene önce Fenerbahçe maçından sonra Galatasaraylı yönetici, 'Ligi bitirtmeyiz' dedi. Somut mu? Somut! Sonra özür diledi. Bu tehdit üzerine gelişmeler oldu ve Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Bir maçta 3 penaltı verilmedi! Jorge Jesus cinnet geçirdi ve kırmızı kart gördü. Sonra Galatasaray 'Futbolu niye geriyorsunuz, biz kardeşiz' dedi ve sezon bitti."

"Geçen sene Trabzonspor maçından sonra Dursun Özbek açıklama yaptı. En kötü hakem olduğunu söylediler, bütün yorumcular tam tersi konuştu. Bizim maçımızla ilgili 'Sizin kirli elleniriz var' deniyor. TFF'ye en ağır açıklamalar. Geçen sene sarı kart operasyonu var. 3 sarı karta, 15 sarı kartlık orantısızlık.. Sonra 'Yerli hakem istiyoruz, hepimiz kardeşiz, futbolu germeyelim' deniyor. Geçen sene son derbide aldatma yapan oyuncu, kırmızı kart sonrası tribünlere yumruk kaldırıyor. Bence sezonun özeti. O gün, Lucas Torreira'nın havaya kalkan yumrukları Türk futboluna, centilmenliğe ve fair-play'e kalkan yumruklar!"

"SARI KART OPERASYONU"

"Yorumcuların ortak yorumu, Galatasaray'a 14 sarı kart gösterilmemiş! Varsa itirazı olan, laf yetiştirerek değil, rakamla söylesinler! Fenerbahçe'ye gösterilemeyen sarı kart sayısı 1! Beşiktaş'a da 1! Kırmızı kart korkusu yaşayan bir oyuncunun topla münasebeti aynı olur mu? Eğer sarı kartı olan bir oyuncu, kırmızı kart görebilecek durumdaysa oyuncuya aynı müdahaleyi yapabilir mi? Biz bunu soruyoruz. Sarı kart operasyonu bu! Hakem sarı kartları vermiyorsa, bir maç adil olur mu?"

"7 HAFTADA 7 PENALTIMIZ VERİLMEDİ!"

"Fenerbahçe'nin bu sezon 6 maçta 6 penaltısı verilmedi. Tüm hakem yorumcuları bunu söyledi. 7. haftadayız, 7. de verilmedi! Bu nasıl bir lig, bu nasıl bir dünya?"

"17 DAKİKA DURAN GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI 6 DAKİKA UZADI"

"Bu lig adil mi? Belki biz bilmiyoruzdur ama dediklerim somut. Bu hafta, 2 artı 2, 3 oldu! Bunu da yaşadık! Bu yaşımda bunu ilk kez görüyorum! Hayatınız boyunca bir daha göremeyeceğiniz bir komedi yaşandı! Galatasaray - Kasımpaşa maçında VAR incelemelerinde toplam 9.30 dakika inceleme yapıldı. İlkokul mezunu olmayan, yavrum 10'a kadar say dediği bir çocuk bile dakikaları sayar! Galatasaray 3-2 mağlup, 9 dakika VAR incelemesi var, toplamda 17 dakika maç oynanmadı! Maçta 6 dakika uzadı! Allah'ın işi, bu 6 dakikanın 5. dakikasında gol geldi! Sonra bir anda maç bitmemeye başladı. 6 dakika oldu mu sana 9 dakika! Kasımpaşa son anda topu uzaklaştırıyor, hakem maçı durduruyor. Bu söylediklerim somut! Hakem soruyor ve 'Bir şey var mı?' diyor. 'Yok' cevabı gelince devam ettiriyor. Sonra bir daha top uzaklaştırılınca pozisyonda bir şey lup olmadığını soruyor."

"BİZİM MAÇTA VAR KALKTI"

"Antalyaspor maçında Edin Dzeko'nun topunda bayrak kalkıyor. İkinci yarı uzun top, hop bayrak kalkıyor. Ataklarımızda sürekli bayrak! Ofsayt mı, değil mi bilinmiyor ve VAR'a da gidemiyoruz! Bizim maçta VAR kalktı! 18.6 saniyede maç başladı! Türkiye'de bu kadar kısa sürede VAR incelemesi var mı? Tabletten pozisyona bakarken maç başladı!"

"OKAN BURUK DOĞRU SÖYLÜYOR"

"Okan Buruk 88. dakikada Bu penaltıyı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Türkiye'de geldiği nokta! Aslında Okan Buruk doğru söylüyor. Çünkü 8 hakem penaltı diyor, Okan Buruk ise 'Sen penaltı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Hakem tehditten sonra uzatma 6 dakikaya düşüyor. Hakem kariyerine devam etmek istiyor. Zaten başına iş gelen hakemleri biliyor. Galatasaray aleyhine yaparsan, maç verilmeyeceğini biliyor. Düdüğü çalıp 86'da maçı bitirmediğine dua edelim."