Fenerbahçe, Barcelona futbolcusu Ansu Fati ile ilgileniyor!

17 Ağustos 2024 18:31 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 18:41

Fenerbahçe, İspanya devi Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati ile ilgileniyor. Sarı-lacivertli takım kanat futbolcu için kiralık formülü üzerinde duruyor.

Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick'in kadroda düşünmediği oyuncu için Jose Mourinho'nun da onay verdiği iddia edildi.

SON SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezonu Premier Lig takımı Brighton'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki kanat oyuncusu, İngiliz ekibinde 27 maça çıktı ve 4 gol, 1 asist yaptı. Barcelona kariyerinde ise 112 maçta süre aldı ve 29 gol, 10 asistlik kakı verdi.