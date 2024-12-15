Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi Erkan Özdamar! İşte muhtemel 11 ve diğer detaylar

15 Aralık 2024 14:23 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 14:25

Fenerbahçe, ligde Beşiştaş Avrupa Ligi'nde de Athletic Bilbao karşısında aldığı yenilgilerin ardından, evinde Başakşehir önünde moral arıyor. Maça saatler kala VAR hakemi ve muhtemel 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe​, Trendyol Süper Lig​'in 16. haftasında sahasında Başakşehir​'i konuk etmeye hazırlanıyor. Zorlu karşılaşmanın orta hakemliğini Ozan Ergün üstlenecek. Ona, yardımcı hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan eşlik edecek. Dördüncü hakem ise Reşat Onur Coşkunses olacak. Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Erkan Özdamar görev yapacak. AVAR koltuğunda ise İbrahim Bozbey oturacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma, bugün saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, taraftar desteğiyle galibiyeti hedeflerken, Başakşehir de puan ya da puanlarla sahadan ayrılmayı planlıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Öte yandan karşılaşma öncesi her iki takımın muhtemel 11'leri de belli oldu. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş ve Alexander Djiku karşılaşmada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri

Başakşehir: Muhammed, Leo Duarte, Opoku, Ousseynou Ba, Lima, Onur Ergün, Kemen, Crespo, Deniz Türüç, Davidson, Piatek