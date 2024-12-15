Jose Mourinho özellikle istedi! Fenerbahçe için sürpriz sol bek iddiası

15 Aralık 2024 12:48 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 12:49

Sezon sonu şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen ancak zirveden uzak kalan Fenerbahçe kadroya takviye yapmak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda bek transferi olabilir. İşte detaylar...

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe​ ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho​'nun raporları doğrultusunda bek bölgesine takviye yapılması bekleniyor.

NAPOLİ​ DE İLGİLENİYOR

Corriere dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Fiorentina​'dan ayrılması gündeme olan İtalyan sol bek Cristiano Biraghi ile ilgileniyor.

Haberde; Fiorentina'nın devre arasında Biraghi'nin ayrılığına izin vereceği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin dışında Napoli'nin de oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

MOURINHO ÖZELLİKLE İSTEDİ

Öte yandan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Biraghi transferini özellikle yönetimden istediği ve Fenerbahçe yönetiminin de Biraghi için Fiorentina ile temaslara başladığı ifade edildi.

32 yaşındaki İtalyan sol bek, bu sezon Fioretina formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro...