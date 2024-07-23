Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı Westerlo'ya gönderdi!

23 Temmuz 2024 18:33 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 18:38

Fenerbahçe, 2021-22 sezonu başında Gençlerbirliği altyapısından Transfer ettiği Emir Ortakaya'yı 1 sene sonra Göztepe'ye, geride bıraktığımız sezon ise Kocaelispor'a kiralamıştı.

WESTERLO'YA KİRALANDI

Sarı-Lacivertliler, mukavelesi 3 yıl daha devam eden 20 yaşındaki Emir Ortakaya'yı bu kez de Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladı.

SEZON KARNESİ

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor forması altında 30 maça çıkan Emir Ortakaya 3 gol atarken 2 asist üretti.