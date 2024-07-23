Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı Westerlo'ya gönderdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 18:33 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 18:38
Kadro yapılanması yapan Fenerbahçe genç stoperi Emir Ortakaya'yı kiralık olarak Belçika kulübüne gönderdi. Ortakaya 2024-25 sezonunda Westerlo forması giyecek.
Fenerbahçe, 2021-22 sezonu başında Gençlerbirliği altyapısından Transfer ettiği Emir Ortakaya'yı 1 sene sonra Göztepe'ye, geride bıraktığımız sezon ise Kocaelispor'a kiralamıştı.
WESTERLO'YA KİRALANDI
Sarı-Lacivertliler, mukavelesi 3 yıl daha devam eden 20 yaşındaki Emir Ortakaya'yı bu kez de Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladı.
SEZON KARNESİ
Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor forması altında 30 maça çıkan Emir Ortakaya 3 gol atarken 2 asist üretti.
Kaynak: tgrthaber.com