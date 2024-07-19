Fenerbahçe için büyük transfer iddiası: Wesley için 18 milyon euroluk teklif

19 Temmuz 2024 08:39 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 08:45

Transferde birbiri ardına bombaları patlatan Fenerbahçe, bu kez çıtayı çok yükseğe koymaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertlilerin Corinthians'ta forma giyen kanat hücumcusu Wesley için Brezilya ekibine dev bir teklif sunduğu iddia edildi.

İddiayı UOL Esporte sütunlarına taşıdı. Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe transfer heyetinin, teknik direktör Jose Mourinho'nun talebiyle Wesley için Corinthias'a 18 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ancak Corinthians bu teklifi ilk görüşmede reddetti.

ARADAKİ FARK 12 MİLYON EURO!

Haberde, Breziya temsilcisinin 19 yaşındaki futbolcusu için 30 milyon euro talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise önümüzdeki günlerde teklifi revize ederek yeniden masaya oturacağı öne sürüldü.

Mourinho'nun, genç futbolcuyu Roma'yı çalıştırdığı dönemde de takip ettiği kaydedilen haberde, Wesley'in Avrupa futbolundan birçok kulübün radarında olduğu bilgisine de yer verildi.

Corinthians formasın bu sezon 38 kez terleten Wesley, 5 kez gol atma başarısı gösterirken , 3 kez de asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun takımıyla sözleşmesi 2027 Haziran ayında sona eriyor.