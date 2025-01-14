Fenerbahçe için sert sözler! '25 sene daha şampiyon olamazlar'

14 Ocak 2025 10:16 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:42

Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-2 yense de maçta ortaya koyduğu futbol büyük eleştiri aldı. Müsabaka sonrası ünlü yorumcu açtı ağzını yumdu gözünü...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında Konyaspor'u deplasmanında 3-2 mağlup ederek kritik bir virajı kayıpsız döndü. Ancak sarı-lacivertli takımın maçta ortaya koyduğu futbol taraflı tarafsız büyük bir kesimden yoğun eleştiri aldı. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere birçok futbolsever bu futbolun, ligin geri kalan bölümünde lider Galatasaray ile aradaki 8 puanlık farkı kapatmaya yetmeyeceği görüşünü savundu. Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci de Fenerbahçe'nin kötü futbolunu sert eleştiren isimlerden biri oldu.

"TARAFTAR 8 PUANIN KAPANACAĞINA İNANIYOR MU?"

Kontraspor YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin özellikle maçın son 20 dakikasında ortaya koyduğu futbolu yoğun şekilde eleştirirken, "Biz her zaman burada konuşuyoruz, bazen Mourinho'yu eleştiriyoruz Fenerbahçe düşmanı oluyoruz, yapının elemanı oluyoruz. Yapının ne olduğu belli değil, Nihat yapının elemanı! Bugün 70. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla 1 tane Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğa inanıyor mu? 8 puanın kapanacağına inanıyor mu?. İnanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar, gerçekten" dedi.

"BU OYUN GÜCÜYLE OLMAZ"

Fenerbahçe'nin futbolunu uzun süredir eleştirdiğini belirten Kahveci "Biz, Şampiyonlar Ligi öncesi oynadığı play-off maçlarından beri, Mourinho geldiğinden beri Fenerbahçe'nin hep oyun gücüne baktık. Lugano'yu 4-3 yendiğinde bile 'Olmaz böyle, bu oyun gücüyle olmaz' dedik. Bugün son maç oynandı, ikinci yarı başlayacak Süper Lig'de puan farkı 8" ifadelerini kullandı.