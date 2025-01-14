Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin iki ihtiyacını açıkladı!

14 Ocak 2025 00:07 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 00:15

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertli takım zorlu deplasmandan 3-2'lik skorla dönerek 3 puanı cebine koyarak şampiyonluk mücadelesinde zirve takibini sürdürdü. Maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan iki şeyi açıkladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig​'de haftanın kapanış maçında Konyaspor​'u 3-2'lik skorla devirdi. Rıdvan Dilmen​ maçın ardından Fenerbahçe​ için yorumda bulundu. Dilmen Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan iki faktörü de açıkladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in o yorumu:

"Jose Mourinho'nun açık futbola yönelik tercihler yaptığını gördük. Bir hücum oyuncusu olarak en çok sevdiğim kadrolar vardı sahada. Çok kolay geçilen orta sahalar, savunma zaafları. Jose Mourinho​ artık maçlara risk alarak çıkmak zorunda. İki haftadır Fenerbahçe sahaya 11 puan gerideyken çıkıyor. Fenerbahçe'nin bundan dolayı mental olarak biraz gevşediğini düşünüyorum.

"GALATASARAY'IN PUAN KAYBI VE SAHADA YENİ YÜZLER..."

Şunu görüyorum, Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybından sonra daha sıkı konuma gelecek. Ligin ikinci yarısında kimse ilk yarıdaki Trabzonspor'u ve Beşiktaş'ı da beklemesin. Fenerbahçe'nin motivasyonunu artırması için 2 şeye ihtiyacı var: Galatasaray'ın puan kaybı ve sahada yer alacak yeni yüzler.

"ALİ KOÇ HİÇ GÖRMEDİĞİ TEPKİLER ALDI"

Fenerbahçe'nin bugün gördüğümüz savunmasından isimler ikinci yarıda oynamaz. Yeni gelen 2 stoper oynayacaktır. Fenerbahçe diyelim ki Talisca'yı aldı. Çift santrfor için 4-3-3 oynayamazsın. Kenar oyuncusu olmaz bu düzende. 4-4-2 oynayabilir ama orada da Talisca gelirse ona yer yok.

Dışarıdan gelen teknik direktör Türkiye'de temaslı bir oyun görüyor. Sert bir oyun. Jose Mourinho daha fazla oyun oynansa bizim için avantajlı demek istiyor. Ali Bey'in 8. yılı. Hiç görmediği tepkileri almaya başladı."