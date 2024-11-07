Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yabancı hakem kavgası! Acun Ilıcalı ile İbrahim Hatipoğlu birbirine girdi

07 Kasım 2024 06:55 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 07:08

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile bu sezon iki takımın oynadığı maçlardaki pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirilmesi için anlaştıklarını duyurdu. Hatipoğlu iddiayı sert sözlerle yalanladı, Ilıcalı'nın cevabı da aynı sertlikte oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe​ ile Galatasaray​ yeni bir polemikle bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu seferki tartışmanın konusu ise yabancı hakem hocası! Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı​ bu sezonki maçlarındaki pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirilmesi için Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu​ ile anlaştıklarını duyurdu. Ancak bu sözler Hatipoğlu tarafından sert bir üslupla yalanlanınca Ilıcalı bir kez daha söz alarak hodri meydan dedi.

ACUN ILICALI İLAN ETTİ AMA!..

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki Hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık" ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertli kulübün asbaşkanı söz konusu değerlendirmenin milli maç arasında yapılacağını belirterek, ortak görüşle belirlenecek iki hakemin hazırlayacağı tüm raporların da kamuoyu ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.

HATİPOĞLU YALANLADI: "KÖTÜ NİYETLİ... SİNSİ PLAN"

Ancak Ilıcalı, Hatipoğlu'ndan beklemediği bir yanıt aldı. Sosyal medya hesabından söz alan sarı-kırmızılı idareci, Acun Ilıcalı'nın söylediği gibi bir anlaşma olmadığını ifade ederek, "Acun Ilıcalı’nın yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı'nın sözleri için "Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır" diyen Hatipoğlu, "Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir" dedi.

ACUN ILICALI'DAN AYNI SERTLİKTE CEVAP

Bu sözler karşısında sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım daha yapan Acun Ilıcalı ise süreci madde madde anlatarak İbrahim Hatipoğlu'nu yalanladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Maçlar ve pozisyonlar incelensin" çağrısını, canlı yayında, milyonların önünde kendisi yaptı. Resmi açıklama yaparak bu teklifi kabul ettiğimizi duyurduk. Bunun üzerine kendisi bizzat arayarak kabul ettiklerini söyledi. Yurt dışından iki hakem getirmek üzere anlaştık. Bu konuşmalardan 2 hafta sonra kendilerine ulaşarak pozisyon incelemek üzere İngiltere bir hakem getireceğimizi söyledik. Kendisi henüz hakem belirleyemediklerini söyledi ve milli arada yapmak istediklerini dile getirdi. Markus Merk ile görüşüp anlaştıklarını ve uygun tarihlerini bana iletti. Kabul ettik."

ACUN ILACALI CANLI YAYINA ÇIKACAK

Acun Ilıcalı açıklamasının son bölümünde ise, "Tüm adımlar bu şekildeyken atılan bu tweet, spor tarihimizde iz bırakacak bir yaklaşımla karşı karşıya olduğumuzun kanıtıdır. Yarın Fenerbahçe TV'de tüm detayları anlatacağım" ifadelerine yer verdi.