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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe ilk transfer bombasını patlattı! Amara Diouf İstanbul'da

Senegal’in 16 yaşındaki yıldız adayı Amara Diouf, Fenerbahçe’ye imza atmak üzere İstanbul’a geldi. Sarı-lacivertliler, genç futbolcunun kulübü Generation Foot ile anlaşmaya vardı. Taraftarlar, "yeni Sadio Mane" olarak gösterilen Diouf’un performansını merakla bekliyor.

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Fenerbahçe ilk transfer bombasını patlattı! Amara Diouf İstanbul'da
KAYNAK:
Ajansspor
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 13:53

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, Senegal’in gelecek vadeden yıldızı Amara Diouf’u kadrosuna katmak için önemli bir adım attı. 16 yaşındaki genç yetenek, sözleşme imzalamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe ilk transfer bombasını patlattı! Amara Diouf İstanbul'da
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OCAK AYINDA DA YAZMIŞLARDI

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Amara Diouf'un kulübü Generation Foot ile anlaşmaya vardı. Ocak ayında Senegalli basın organlarında çıkan haberlerde, Fenerbahçe'nin bu transfer için yaklaşık 1.5 milyon euro önerdiği iddia edilmişti. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte, Amara Diouf artık Fenerbahçe formasına çok yakın.

Fenerbahçe ilk transfer bombasını patlattı! Amara Diouf İstanbul'da
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AMARA DIOUF KİMDİR?

  • Futbola Senegal'in önemli altyapı kulüplerinden Generation Foot'ta başlayan Diouf, hızı, çevikliği ve top tekniğiyle dikkat çekiyor.
  • 1.75 boyundaki genç oyuncu, asıl mevkisi olan sol kanatta görev yaparken, sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da oynayabiliyor.
  • Ülkesinde "yeni Sadio Mane" olarak anılan Diouf, Senegal U17 Milli Takımı ile çıktığı 10 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.
  • Ayrıca, Senegal A Milli Takımı formasını da 2 kez giydi.
  • Fenerbahçe, bu transferle yalnızca kadrosunu güçlendirmekle kalmayıp, geleceğe de ciddi bir yatırım yapmış olacak.
  • Taraftarlar ise Amara Diouf’un gelişini heyecanla takip ediyor.
ETİKETLER
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#amara diouf
#Futbol
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