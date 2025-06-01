Fenerbahçe ilk transfer bombasını patlattı! Amara Diouf İstanbul'da

Senegal’in 16 yaşındaki yıldız adayı Amara Diouf, Fenerbahçe’ye imza atmak üzere İstanbul’a geldi. Sarı-lacivertliler, genç futbolcunun kulübü Generation Foot ile anlaşmaya vardı. Taraftarlar, "yeni Sadio Mane" olarak gösterilen Diouf’un performansını merakla bekliyor.

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, Senegal’in gelecek vadeden yıldızı Amara Diouf’u kadrosuna katmak için önemli bir adım attı. 16 yaşındaki genç yetenek, sözleşme imzalamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul’a geldi.

OCAK AYINDA DA YAZMIŞLARDI

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Amara Diouf'un kulübü Generation Foot ile anlaşmaya vardı. Ocak ayında Senegalli basın organlarında çıkan haberlerde, Fenerbahçe'nin bu transfer için yaklaşık 1.5 milyon euro önerdiği iddia edilmişti. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte, Amara Diouf artık Fenerbahçe formasına çok yakın.

AMARA DIOUF KİMDİR?