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 | Murat Makas

Edin Dzeko'nun karnesi! Fenerbahçe ile ligde 71 gol

Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu yaz transfer döneminde katılan Edin Dzeko sezon sonu takımdan ayrıldı. Yıldız golcünün takımdaki performansı merak edildi. İşte detaylar...

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Edin Dzeko'nun karnesi! Fenerbahçe ile ligde 71 gol
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 13:04

Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko, Süper Lig ve Avrupa kupalarında takımın gol yükünü çekti. 39 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 71, UEFA Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında 10, Avrupa Ligi'nde 12, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere 99 mücadelede forma giydi. Deneyimli futbolcu, bu süreçte 46 gol atarken, 18 de asiste imza attı.

Ligde ilk sezon 38 maçın 36'sında forma giyerken bu karşılaşmaların 34'ünde 11'de başladı. Kadıköy'de oynanan ilk lig maçında fileleri 2 kez havalandıran Dzeko, ilk 10 müsabakada 10 kez gol sevinci yaşadı. Sezonu da 21 golle tamamlayan Bosna Hersekli futbolcu, gol krallığında da 2. sırada yer aldı.

İLK MAÇINDA GOL ATTI

Sarı-lacivertliler o dönem sezona UEFA Konferans Ligi elemeleriyle başlarken, Edin Dzeko da Zimbru ile oynanan maça kaptanlık pazubendi sahaya çıktı. Dzeko, müsabakanın 61. dakikasında da ağları havalandırarak ilk resmi maçında gole imza attı. Deneyimli oyuncu, 4'ü eleme, 6'sı grup aşaması olmak üzere Konferans Ligi'nde 10 karşılaşmada görev yaptı ve 4 gollük katkı sağladı.

Edin Dzeko'nun karnesi! Fenerbahçe ile ligde 71 gol

3 KEZ HAT-TRİCK YAPTI

Dzeko, 2023-2024 sezonunda Pendikspor ile oynanan ve 5-0 biten mücadelede hat-trick yaparken, kariyerinde bir maçta 3 gol attığı takımlar arasına Fenerbahçe formasını da ekledi. Deneyimli golcü, ocak ayında ise bu kez Kadıköy'de bu başarıyı tekrarladı. Sarı-lacivertlilerin Konyaspor'u 7-1'lik skorla yendiği karşılaşmada ilk 3 gol Dzeko'nun ayağından geldi. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşılaştığı mücadelede de 4 golün 3'ünde Dzeko'nun imzası vardı.
Dzeko, öte yandan ilk sezonunda Gaziantep FK ve Spartak Trnava, bu sezon ise Çaykur Rizespor maçlarında 2'şer gol kaydetti.

LİGDE 20 FARKLI TAKIMA GOL ATTI

Edin Dzeko, Süper Lig'de 2 sezonda 22 farklı takıma karşı mücadele ederken, 20'sine gol atmayı başardı. Dzeko, sarı-lacivertli formayla da Avrupa kupalarında 7 farklı takıma karşı gol sevinci yaşadı. Bosna Hersekli forvet, en fazla golü Çaykur Rizespor filelerine attı. Karadeniz ekibine karşı boş geçmeyen Dzeko, bu süreçte 5 gol kaydetti. Gaziantep FK'ya karşı oynadığı 4 maçın 3'ünde gole imza atan Dzeko, toplam 4 gollük katkı sağladı.

Edin Dzeko'nun karnesi! Fenerbahçe ile ligde 71 gol

SON SEZONDA 21 GOL SEVİNCİ YAŞADI

Sarı-lacivertli forma altında 2. sezonuna golleriyle başlayan Dzeko, Avrupa kupalarında ilk 2 maçta 4 gol, ligde çıktığı 4 maçta 4 gole imza attı. Ligin ilk yarısını 9 golle kapatan Edin Dzeko, 2. yarıda 9 haftalık suskunluk yaşadı. Son 5 hafta 2 gol atan Dzeko, ligde 14 gole ulaştı. 39 yaşındaki futbolcu ligde 24'ü 11'de olmak üzere 35 maçta forma giydi.

Edin Dzeko'nun karnesi! Fenerbahçe ile ligde 71 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde toplam 7 gol kaydeden Dzeko, sezonu da 21 golle kapattı. Ligde 4, Avrupa Ligi'nde de 3 golde arkadaşlarına gol pası verirken, toplam 28 gole doğrudan katkı sağladı.

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SAKATLIKLAR ENGEL OLMADI

Deneyimli oyuncu, bu sezon birçok kez gösterdiği fedakarlıklarla da dikkat çekti. 15 Aralık 2024'te Başakşehir ile oynanan maçta kaşı yarılan Dzeko, kafasına yapılan sargıyla mücadeleye devam etti. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'e karşı 11'de başlayan Dzeko'nun maç sonu elinde kırık tespit edildi ve devam eden haftalarda müsabakalara eline yapılan özel bir sargıyla çıktı. Dzeko'nun 21 Mart tarihinde ise burnu kırıldı. Dünya Kupası elemelerinde ülkesi Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı müsabakada yüzüne darbe alırken, yapılan ilk müdahalede burnunda kırık tespit edildi. Dzeko, milli maçlar için verilen ara sonrası sahaya özel bir maske ile çıktı. Edin Dzeko, yaşadığı tüm bu sakatlıklara rağmen maç kaçırmadı.

Sıkça Sorulan Sorular

Edin Dzeko ne mezunu?
Edin Dzeko, Sarajevo Üniversitesi Spor ve Eğitim Fakültesi'nden "Spor Yönetimi" dalında mezun oldu.
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#Spor
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