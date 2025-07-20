Fenerbahçe imzaya bekliyordu! Yıldız isim İspanya'ya rota kırdı

Fenerbahçe'nin Marcus Rashford hayali suya düşmek üzere. İtalyan basını İngiliz devi Manchester United'ın yıldız futbolcunun kiralama şeklindeki transferi için Barcelona'nın teklifine olumlu yanıt verdiğini ilan etti.

SAĞLIK KONTROLÜNE BEKLENİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz forvetin Katalan kulübüne katılması için tüm taraflar arasında prensip anlaşması sağlandı. Haberde ciddi bir aksilik olmazsa Rashford'un önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçeceği beilritildi.

Anlaşma, satın alma opsiyonlu bir kiralama şeklinde olacak. Yani Barça, Rashford'u bir yıllığına kiralayacak ve her şey yolunda giderse, kalıcı olarak transfer edebilecek.