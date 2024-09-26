Fenerbahçe Joao Pedro'dan kurtuldu! Artık İngiltere'de forma giyecek  

26 Eylül 2024 14:30 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 14:32

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Fenerbahçe'den ayrılan Joao Pedro'yu 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City​, Fenerbahçe​ ile sözleşmesi feshedilen Brezilyalı​ golcü Joao Pedro​'yu transfer etti. Aynı zamanda Fenerbahçe'de asbaşkanlık görevi de yürüten iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu turuncu-siyahlılar, Brezilyalı oyuncuyla 1 yıllığına sözleşme imzalandığını ve kontratta artı olarak 1 yıl daha opsiyon bulunduğunu kaydetti.

20 MAÇTA 4 GOLÜ VAR

Kariyerinde 452 resmi maça çıkan Joao Pedro, bu mücadelelerde 118 gol kaydedip, 42 de asist yaptı. Pedro, geçtiğimiz sezonu Gremio'dan geçirmiş ve kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye dönmüştü. Fenerbahçe, geçtiğimiz ay Joao Pedro'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurmuştu.

Sambacı, Fnerbahçe kariyerinde ise 20 resmi maça çıkarken rakip fileleri 4 kez sarsmayı başarabildi. Oyuncu düşük performansıyla birçok kez taraftarlar tarafından protesto edildi.