Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde ikinci hazırlık maçında Admira Walker ile 1-1 berabere kaldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Temmuz 2024 22:01 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 22:09
Yeni sezon için hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, hazırlık maçında Admira Walker ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıkları kapsamında Admira Wacker'le karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, Avusturya takımıyla 1-1 berabere kaldı.
Admira Wacker'ın golü 7. dakikada Reinhard Young'dan gelirken, Fenerbahçe'nin golünü 22. dakikada Edin Dzeko (p) kaydetti.
Sarı-lacivertliler, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında 10 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hajduk Split ile karşılaşacak.
Kaynak: tgrthaber.com