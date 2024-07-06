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Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde ikinci hazırlık maçında Admira Walker ile 1-1 berabere kaldı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Temmuz 2024 22:01 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 22:09
Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde ikinci hazırlık maçında Admira Walker ile 1-1 berabere kaldı!

Yeni sezon için hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, hazırlık maçında Admira Walker ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıkları kapsamında Admira Wacker'le karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, Avusturya takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Admira Wacker'ın golü 7. dakikada Reinhard Young'dan gelirken, Fenerbahçe'nin golünü 22. dakikada Edin Dzeko (p) kaydetti.

Sarı-lacivertliler, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında 10 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hajduk Split ile karşılaşacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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