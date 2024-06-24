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Fenerbahçe kafilesi, Topuk Yaylası'nda çiçeklerle karşılandı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Haziran 2024 14:14 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 14:19
Fenerbahçe kafilesi, Topuk Yaylası&#039;nda çiçeklerle karşılandı

Fenerbahçe, yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

Sabah saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'ye ulaştı. Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe kafilesi, Topuk Yaylası'nda çiçeklerle karşılandı - 1. Resim

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Tesis müdürü Murat Acar ve personel, yeni teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcuları çiçeklerle karşıladı.

Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk idmanına bugün saat 17.00'de çıkacak.

Fenerbahçe kafilesi, Topuk Yaylası'nda çiçeklerle karşılandı - 2. Resim

MOURİNHO İLK İDMANINA ÇIKACAK

Mourinho'nun takımın başında çıkacağı ilk antrenmanda basın mensuplarının görüntü almasına izin verileceği belirtildi.

Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe, 29 Haziran Cumartesi saat 10.30'da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçını yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kadir garip 9 Ağustos 2021 14:41

Sayın bakanımız, şu ek atamaya bir el atsan,

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