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Juventus'un kalecisinden Fenerbahçe'ye cevap

Editör: Murat Makas / Kaynak: Tuttosport
24 Haziran 2024 11:15 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:16
Juventus&#039;un kalecisinden Fenerbahçe&#039;ye cevap

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Juventus’un kalecisi Mattia Perin iddialara cevap verdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe kaleci arayışına girdi. Sarı-lacivertli ekibin İtalyan ekibi Juventus’un kalecisine rotasını çevirdi.

Tuttosport’un haberine göre Fenerbahçe Juventus’un kalecisi Mattia Perin’in peşinde olduğu iddia edildi.

Juventus'un teknik direktörü Cristiano Giuntoli’nin Perin’i takımda görmek istediği ve sözleşme yenilemesini istediği öne sürülüyor.

Juventus'un kalecisinden Fenerbahçe'ye cevap - 1. Resim

İTALYA SERİ A'DA TEKLİFLERİ REDDETTİ

Habere göre Mattia Perin, sezon başına 1,5 milyon’luk teklifi reddetti. 1992 doğumlu kaleci, daha önce de Serie A takımlarından gelen teklifleri reddetmişti.

Kaynak: Tuttosport
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