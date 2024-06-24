Juventus'un kalecisinden Fenerbahçe'ye cevap

24 Haziran 2024 11:15 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:16

Fernando Muslera ve eşi Patricia gönülleri fethetti! Ay-yıldızlı dövme...

Fernando Muslera ve eşi Patricia gönülleri fethetti! Ay-yıldızlı dövme...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe kaleci arayışına girdi. Sarı-lacivertli ekibin İtalyan ekibi Juventus’un kalecisine rotasını çevirdi.

Tuttosport’un haberine göre Fenerbahçe Juventus’un kalecisi Mattia Perin’in peşinde olduğu iddia edildi.

Juventus'un teknik direktörü Cristiano Giuntoli’nin Perin’i takımda görmek istediği ve sözleşme yenilemesini istediği öne sürülüyor.

İTALYA SERİ A'DA TEKLİFLERİ REDDETTİ

Habere göre Mattia Perin, sezon başına 1,5 milyon’luk teklifi reddetti. 1992 doğumlu kaleci, daha önce de Serie A takımlarından gelen teklifleri reddetmişti.