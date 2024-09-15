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Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini 2-0 geçti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Eylül 2024 18:59 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 19:05
Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini 2-0 geçti!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanından Maximin ve Tadic'in golleri ile 2-0'lık galibiyet ile döndü.

Fenerbahçe​, Trendyol Süper Lig​'in 5. hafta maçında Kasımpaşa​ ile karşı karşıya geldi. 

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe​, 22. dakikada Maximin ve 39. dakikada Tadic'in penaltı atışından kaydettiği gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

DZEKO YEDEK

Fenerbahçe​'nin Boşnak kaptanı Edin Dzeko​, bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Daha önce çıktığı tüm kulvarlarda 8 maçın 8'ine ilk 11'de başlayan golcü futbolcu 8 gol kaydetmişti.

Dzeko karşılaşmanın 63. dakikasında En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu.

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MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe​ haftayı 3 puan ile kapatarak puanını 13'e yükseltti. Sarı-lacivertli takım gelecek hafta evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Kasımpaşa​ ise haftayı puansız kapatarak puanını 5'de tuttu. İstanbul ekibi gelecek hafta evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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