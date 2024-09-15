Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini 2-0 geçti!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanından Maximin ve Tadic'in golleri ile 2-0'lık galibiyet ile döndü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe, 22. dakikada Maximin ve 39. dakikada Tadic'in penaltı atışından kaydettiği gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.
DZEKO YEDEK
Fenerbahçe'nin Boşnak kaptanı Edin Dzeko, bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Daha önce çıktığı tüm kulvarlarda 8 maçın 8'ine ilk 11'de başlayan golcü futbolcu 8 gol kaydetmişti.
Dzeko karşılaşmanın 63. dakikasında En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu.
MAÇ PROGRAMI
Fenerbahçe haftayı 3 puan ile kapatarak puanını 13'e yükseltti. Sarı-lacivertli takım gelecek hafta evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
Kasımpaşa ise haftayı puansız kapatarak puanını 5'de tuttu. İstanbul ekibi gelecek hafta evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.