Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini 2-0 geçti!

15 Eylül 2024 18:59 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 19:05

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanından Maximin ve Tadic'in golleri ile 2-0'lık galibiyet ile döndü.