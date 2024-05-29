Fenerbahçe Kongre üyeleri Galatasaray tesislerini bastı! Atılan meşaleler sonucu ortalık yangın yerine döndü
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
29 May 2024 22:42 - Güncelleme : 29 May 2024 23:08
İstanbul Kalamış'ta Ali Koç'un seçim etkinliğine gelen kongre üyeleri ile Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına gelen taraftarlar arasında kavga çıktı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yaptığı seçim etkinliğine gelen kongre üyeleriyle Galatasaray Derneği'nde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlar arasından kavga çıktı. Kalamış Galatasaray Tesisleri'nde de Fenerbahçe kongre üyelerinin attığı belirtilen meşaleler sonucu yangın çıktı.
Fenerbahçe kongre üyeleri, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması yaptığı Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'ne geldi.
Kalamış Galatasaray Tesisleri'nde Fenerbahçe kongre üyelerinin attığı belirtilen meşaleler sonucu yangın çıkarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
GALATASARAY LOGOSU SÖKÜLDÜ
Öte yandan sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda, Galatasaray Derneği'nin logosunun söküldüğü ve Kalamış'taki seçim etkinliğine getirildiği görüldü.
Kaynak: tgrthaber.com.tr