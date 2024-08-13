Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Yeni hedef Avrupa Ligi

13 Ağustos 2024 22:42 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 23:01

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile karşı karşıya geldi.

Fransa'da oynanan ilk maçta sarı-lacivertliler Lille takımına karşı 2-1 mağlup olmuştu.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıda tek kale oyun oynayan Fenerbahçe, 90+1. dakikada kullanılan taç atışı sonrası Edin Dzeko'nun kafa vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. Bu gol maçı uzatmalara taşıdı.

UZATMALARA GİDİLDİ

İlk uzatma devresinde tehlikeli bir pozisyon olmadı.

İkinci uzatma devresinde ise rakip takım kırmızı kart görerek 10 kişi kalsa da 118. dakikada Lille'nin kazandığı penaltı atışını Jonathan David gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

Maç skoru 1-1 biterek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni sona ermiş oldu.

Sarı-lacivertli takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

JOSE MOURİNHO KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki altıncı ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.

MOURİNHO'DAN 3 FORVET

Sarı-lacivertli takımın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşmaya tek forvet olan Edin Dzeko ile başladı.

Dakikalar 63'ü gösterdiğinde En-Nesri'yi Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil ederek çift forvete dönen Mourinho istediği skoru bulamayınca 85. dakikada ise Dusan Tadic'in yerine Cenk Tosun'u oyuna sokarak sahada 3 forvet ile Lille karşısında gol aradı.

EN-NESYRİ YİNE SESSİZ KALDI

Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euro'ya Sevilla'dan transferi Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli ekiple 3. maçında da fileleri sarsmayı başaramadı.

FENERBAHÇE, FERDİ'SİZ BAŞLADI

Sarı-lacivertli kulüp Lille karşısında sakatlık nedeniyle 1 oyuncusundan mahrum kaldı.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği isimlerden Ferdi Kadıoğlu, sakatlık nedeniyle takımını yalnız bıraktı.

MONTELLA TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda takip etti. İtalyan teknik adam milli futbolcu havuzunda yer alan Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek'i tribünden gözlemledi.

Montella, müsabakayı yardımcıları ile birlikte izledi.

GECENİN ŞAMPİYONLAR LİGİ SONUÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde gecenin sonuçları oynanan 10 maçın ardından belli oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa deplasmanında 2-1 kaybettiği maçın rövanşında

APOEL 0-0 Slovan Bratislava

Bodo/Glimt4-1 Bialystok

Twente 3-3 Salzburg

PAOK 3-4 Malmö

Ferencvaros 1-1 Midtylland

Fenerbahçe 1-1 Lille

Ludogorets 2-3 Karabağ

Steaua Bükreş 1-3 Sparta Prag

US Gilloise 0-0 Slavia Prag

Rangers 0-0 Dinamo Kiev