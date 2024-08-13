Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer olduğu iddia edildi!

13 Ağustos 2024 19:41 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 19:44

Vincent Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak için servet istedi!

Vincent Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak için servet istedi!

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi gerçekleşti. Avrupa devlerini peşine takan genç oyuncu Premier Lig ekibi Brighton ile anlaştı.

A Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, yıldız oyuncudan bonuslarla birlikte 35 milyon Euro kazanacak.

FENERBAHÇE KARNESİ

2018 yılında Hollanda takımı NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe formasıyla 202 maçta görev alırken 18 gol attı.

MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

Fenerbahçe, arka adale gerilmesi sebebiyle genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun Şampiyonlar Ligi 3. Tur ön eleme rövanş karşılaşmasında Lille maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Sakatlığından dolayı forma giyemeyecek olan Ferdi Kadıoğlu, takımına destek için kulübede.