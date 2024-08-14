Fenerbahçe, Lille'e elendi: Mauro Icardi saniyesinde paylaşım yaptı! Sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde Fransız ekibi Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kaldı ve Devler Ligi'ne katılma şansını kaybetti. Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'den çok konuşulan bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar bu paylaşıma sert tepki gösterdi. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapattı. Bu sonuçla uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağladı.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ
Kalan bölümde başka gol olmayınca temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Sarı-lacivertliler Avrupa kupalarında yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.
MAURO ICARDI'DEN OLAY PAYLAŞIM!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği Lille maçının bitiş düdüğünden saniyeler sonra flaş bir paylaşım yaptı.
ICARDİ PAYLAŞTI, TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
Icardi, Fenerbahçeli eski futbolcu Michy Batshuayi ile birlikte güldüğü anın bir fotoğrafını hikayesine koyarak ''Aşkın olayım'' şarkısını da arka plana ekledi.
Mauro Icardi'nin bu paylaşımı gündem olurken Fenerbahçeli taraftarların da oldukça sert tepkisiyle karşılaştı.
LİLLE DE PAYLAŞMIŞTI
Fenerbahçe'nin rakibi Lille maç günü erken saatlerde Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' adlı şarkıyı paylaşarak Fenerbahçe'ye göndermede bulunmuştu.