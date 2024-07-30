Fenerbahçe, Lugano'yu 2-1'lik skorla yenerek yoluna devam etti!

30 Temmuz 2024 21:58 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 21:59

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme tur maçında evinde Lugano'yu ağırladı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta konuk takım Lugano maça erken başladı ve 7. dakikada Mahmoud'un attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Oyunun kontrolünü ele alan Fenerbahçe ilk yarıda gol bulamadı ve devreye 1-0 mağlup gidildi.

İkinci yarı ataklarını sıklaştıran sarı-lacivertliler 59. dakikada Dzeko'nun kafa golüyle maçta dengeli yakalayarak skoru 1-1'e getirdi.

90+2'de Szymanski'nin attığı golle Fenerbahçe skoru 2-1'e getirerek maçı kazandı.

SIRADAKİ RAKİP LİLLE

Lugano engelini geçen Fenerbahçe, gelecek turda Fransa takımı Lille ile eşleşti. 6-7 Ağustos'ta ilk maç oynanacak. Rövanş maçları ise 13 Ağustos'ta.

FRED SAKATLANDI

Fenerbahçeli taraftarları korkutan an maçın 31. dakikasında gerçekleşti. Brezilyalı futbolcu Fred, mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

MOURİNHO İLK TURU GEÇTİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın başında ilk çıktığı tur mücadelesinde hata yapmadı. Mourinho, İsviçre takımı Lugano'yu deplasmanda 4-3 yendi. Evinde oynadığı maçta ise...

DZEKO GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli takımın Boşnak golcüsü Edin Dzeko gollerine devam ediyor. İsviçre'deki ilk maçta Lugano ağlarına 3 gol atan Dzeko bu maçı da boş geçmedi. 59. dakikada Mert Hakan'ın açtığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Dzeko 2 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.