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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emre Kaya, Ümraniyespor'da!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 20:22 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 20:24
Beşiktaş&#039;ın genç futbolcusu Emre Kaya, Ümraniyespor&#039;da!

TFF 1. Lig takımı Ümraniyespor, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emre Kaya ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, Emre Kaya'nın Ümraniyespor'a transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Kaya’nın nihai transferi hususunda Ümraniyespor’la anlaşmaya varılmıştır. Emre Kaya’ya yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Siyah-beyazlılar, Emre Kaya'yı daha önce Ümraniyespor'dan transfer etmişti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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