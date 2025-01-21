Fenerbahçe - Lyon maçı için UEFA'dan tanıdık atama! Galatasaray onunla 6-1 kazınmıştı

21 Ocak 2025 14:31 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 14:33

Fenerbahçe ile Lyon arasında perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Sozza daha önce Galatasaray'ın 6-1 kazandığı Süper Lig maçında görev almıştı.

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UEFA Avrupa Ligi​'nin 7. haftasında Fenerbahçe, 23 Ocak Perşembe günü Fransız ekibi Olympique Lyon'u Ülker Stadı​'nda ağırlayacak. Temsilcimiz için tamam ya da devam maçı olarak görülen mücadele öncesi UEFA, karşılaşmanın hakem atamasını gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE​'YE İTALYAN HAKEM

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını, Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak. Matteo Marchetti ise maçta 4. hakemlik görevini üstlenecek. Mücadelede VAR koltuğunda Paolo Mazzoleni, AVAR'da ise Daniele Doveri görev yapacak.

SÜPER LİG'DE VAR HAKEMLİĞİ YAPTI 37 yaşındaki hakem, Süper Lig 2023-2024 sezonu 35. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın evinde Sivasspor'u 6-1 mağlup ettiği maçta VAR hakemi olarak görev almıştı.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Lyon mücadelesi 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.