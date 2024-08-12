Fenerbahçe maçı öncesi Lille'e 4 kötü haber! Yıldız isimler forma giyemeyecek
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ağustos 2024 14:03 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 14:04
Fenerbahçe'nin yarın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk edeceği Lille'de Yardımcı Antrenörü Dimitri Farbos, zorlu maçta 4 futbolcularının kadroda olmayacağını açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe yarın Fransız ekibi Lille'i konuk edecek.
Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetmişti. Sarı-lacivertliler, zorlu maçtan 2 veya daha üstü skorla kazanırsa turu geçecek. Tek skorlu galibiyette maç uzayacak. Lille'in kazanması ya da beraberlik halinde turu geçen taraf Fransız ekibi olacak.
FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ LİLLE'DE 4 EKSİK
Lille Yardımcı Antrenörü Dimitri Farbos, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşındaki Fenerbahçe maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı.
Fransız temsilcisinde 4 futbolcu yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek.
YILDIZ İSİMLER FORMA GİYEMEYECEK
Açıklamaya göre; Nabil Bentaleb, Akim Zedadka, Ayyoub Bouaddi ve Samuel Umtiti Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Kaynak: tgrthaber.com