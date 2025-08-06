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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe, rakibi Feyenoord! Şampiyonlar Ligi hayali için ilk sınav

Fenerbahçe, 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hedefiyle ilk sınavına çıkıyor. 2008-09 sezonundan bu yana Devler Ligi’ne katılamayan Sarı-Lacivertliler, 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord’la karşılaşacak. Karşılaşmanın sonucu, hem sportif hedefler hem de kulüp ekonomisi açısından büyük önem taşıyor.

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Fenerbahçe, rakibi Feyenoord! Şampiyonlar Ligi hayali için ilk sınav
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 06:51
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 06:51

, 3. eleme turu ilk maçında bu akşam ’a konuk olacak. Sarı-Lacivertliler, 12 Ağustos’ta Kadıköy’de oynanacak rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Fenerbahçe, rakibi Feyenoord! Şampiyonlar Ligi hayali için ilk sınav

16 YILLIK GRUP HASRETİ

Fenerbahçe, UEFA’nın bir numaralı turnuvasında grup aşamasına en son 2008-09 sezonunda katıldı. O tarihten bu yana sekiz kez ön eleme aşamasında elenen Sarı-Lacivertliler, 2011-12 ve 2014-15 sezonlarında ise UEFA’nın verdiği cezalar nedeniyle Şampiyonlar Ligi dışında kaldı.

Fenerbahçe, rakibi Feyenoord! Şampiyonlar Ligi hayali için ilk sınav

KASAYA KATKI SAĞLAYACAK

Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmanın finansal karşılığı da yüksek. Katılım bedeli 18.6 milyon Euro olan organizasyonda, grup aşamasındaki her galibiyet 2.1 milyon, beraberlik ise 700 bin euro gelir sağlıyor. UEFA’nın 5 yıllık kulüp sıralamasında Türkiye’nin zirvesinde yer alan Fenerbahçe (39. sıra), ayakbastı parası ve performansa dayalı ödemelerle toplamda yaklaşık 30 milyon euro gelir elde edebilir.

Fenerbahçe, rakibi Feyenoord! Şampiyonlar Ligi hayali için ilk sınav

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Feyenoord-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı 6 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak. De Kuip Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak. Mücadelede İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çalacak.

Fenerbahçe, rakibi Feyenoord! Şampiyonlar Ligi hayali için ilk sınav

FEYENOORD-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Feyenoord: Wellenreuther, Read, Watanabe, Plug, Bos, Timber, Hwang, Moussa, Steijn, Sauer, Ueda

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfancan Kahveci, Oğuz, John Duran

ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#şampiyonlar ligi
#uefa
#feyenoord
#feyenoord
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Çarşamba
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