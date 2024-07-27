Fenerbahçe takımı güçlendirmek için bir imza daha attı! Gabby Williams'la 2 yıllık anlaşma

27 Temmuz 2024 10:09 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 10:15

Masterchef Türkiye yarışmasında şefler gülmekten konuşamadı! Ensar'ın tekniği kahkahalara neden oldu

Masterchef Türkiye yarışmasında şefler gülmekten konuşamadı! Ensar'ın tekniği kahkahalara neden oldu

Sarı lacivert takım hem futbolda hem basketbolda değişime gitti. Takımlarını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, bünyesine Gabby Williams'ı ekledi.

GABBY WİLLİAMS'LA 2 YILLIK ANLAŞMA

Fransız forvet oyuncusu Gabby Williams ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya varan Fenerbahçe, şu açıklamayı yaptı:

"WNBA ve Avrupa Kadın Basketbolu'nun en özel oyuncuları arasında yer alan Gabby Williams’a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Williams, son olarak LDLC ASVEL Feminin takımının formasını giydi.