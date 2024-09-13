Fenerbahçe Talisca ile anlaştı: Jose Mourinho transferi veto etti!

13 Eylül 2024 10:56 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 10:58

Fenerbahçe, Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina'yı kadrosuna katabilmek için yoğun uğraş verirken bir yandan da Anderson Talisca için çok gizli bir operasyon yürüttü. Sarı-lacivertli kulübün dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, transferin son gününde Kanarya'nın planlarını suya düşürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılması beklenen Anderson Talisca için ses getirecek bir operasyona imza attı. FENERBAHÇE KULÜBÜYLE ANLAŞTI Kanarya, Suudi ekibiyle Brezilyalı yıldızın transferi için 10 milyon euro bonservis karşılığında anlaşma sağladı. TALİSCA YEŞİL IŞIK YAKTI Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Anderson Talisca'nın, Fenerbahçe'nin teklifine ne yanıt vereceği merak ediliyordu. Brezilyalı yıldızın, sarı-lacivertlilerin teklifine olumlu yaklaştığı öne sürüldü. DEV TRANSFERE JOSE MOURİNHO ENGELİ! Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçeli taraftarların Anderson Talisca hayalini Jose Mourinho suya düşürdü. Sarı-lacivertli takımın Portekizli teknik direktörü yıldız oyuncunun transferini veto etti. "TALİSCA'YA GEREK YOK" Mourinho'nun, "Gerek duymuyorum, elimde Szymanski var. Talisca'ya gerek yok" dediği iddia edildi. "KOŞMAYAN OYUNCU İSTEMEM" Ayrıca haberde, Portekizli teknik adamın, orta sahada çok daha fazla koşan ve iki yönlü oyuncuları tercih ettiği için Talisca'yı reddettiği de vurgulandı. İlgili Haberler Kerem Aktürkoğlu için A Milli Takım'ı izleyen Benfica'nın hocası Fenerbahçeli yıldıza hayran kaldı! Fenerbahçe'de yeni transfer Sofyan Amrabat ilk antrenmanına çıktı