Fenerbahçe taraftarından Galatasaray derbisine özel koreografi hazırlığı!

18 Eylül 2024 11:13 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:13

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Kadıköy'de tribünlerde görsel şölen sunmaya hazırlanan sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisine özel koreografi ve pankartla şov yapacak. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig​'de 6. hafta dev bir derbiye sahne olacak.

13 puanla Galatasaray​'ın iki puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe​, bu hafta ezeli rakibini Kadıköy'de konuk edecek.

TARAFTARLARDAN GÖRSEL ŞÖLEN HAZIRLIĞI

Futbolcuların yanı sıra Fenerbahçeli taraftarlar da Galatasaray derbisi için geri sayıma geçti.

Sarı-lacivertli futbolseverler, derbide tribünlerde büyük bir görsel şölen sunmaya hazırlanıyor.

DERBİYE ÖZEL KOREOGRAFİ

Fanatik'in aktardığı habere göre; Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisine özel koreografi hazırlıklarına başladı. Dev maça özel olarak birçok pankart da hazırlanacağı ifade edildi.

DEV MAÇ CUMARTESİ OYNANACAK

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de Galatasaray'ı konuk edecek.