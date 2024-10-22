Fenerbahçe transfer için gemileri yaktı! Cristian Medina'nın bonservisi belli oldu

22 Ekim 2024 11:18 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:48

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ligin devre arasında kadrosunu takviye etmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, Cristian Medina için Boca Juniors'a son teklifini sundu. Arjantin basını, masadaki bonservis bedelini ve transfer girişiminin diğer detaylarını yazdı

Samsunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak ligde lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de yönetim transfer için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler yaz transfer döneminden bu yana listesinde bulunan Cristian Medina için yeni bir girişimde bulundu.

BONUS VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY TEKLİFİ

Arjantin basını, Fenerbahçe temsilcilerinin Cristian Medina için Boca Juniors'a sunduğu son teklifi yazdı. Haberlerde yer alan bilgilere göre sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Arjantin temsilcisine 10 milyon dolar bonservis + 5 milyon dolar bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay içeren bir teklif iletti.

Fenerbahçe'nin futbolcu ile anlaşma konusunda sıkıntı yaşamadığı ve bu durumun transferin önünü açtığı vurgulanırken Arjantinli futbolcunun ocak ayından itibaren Fenerbahçe'de top koşturmasının büyük bir ihtimal olduğu bildirildi.

ACUN ILICALI DEVRE ARASINI İŞARET ETMİŞTİ

Boca Juniors ile 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Medina için Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde net ifadeler sarf etmişti. Medina'nın, Fenerbahçe'ye gelme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Ilıcalı, şunları söylemişti: "Boca Juniors şu anda çok zor günler geçiriyor. Yazın oyuncuyu istedik ama bize 'Ocak ayında görüşelim' cevabını verdiler."