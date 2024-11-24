Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hakem kararları için net yorumlar! Trio ekibi tartışmaları bitirdi
Fenerbahçe’nin, Kayserispor’a fark attığı mücadelede aldığı penaltı, Galatasaray’ın Bodrum FK’yi deplasmanda 1-0 yendiği maçta ise ev sahibi ekibe verilen kırmızı kart kararları tartışma başlattı. Bein Trio ekibi iki maçın öne çıkan pozisyonlarını yorumladı. İşte detaylar
Fenerbahçe’nin Kayserispor’u 6-2 mağlup ettiği mücadelede hakem kararları gündeme oturdu. Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonlar ve penaltı kararları, Trio ekibinin yorumlarına konu oldu. Öte yandan, Galatasaray’ın Sipay Bodrum FK’yi 1-0 yendiği maçın hakem performansı da detaylı bir şekilde analiz edildi. İşte iki maçın öne çıkan pozisyonlarına dair Trio ekibinin yorumları:
FENERBAHÇE'NİN PENALTISI TARTIŞMA BAŞLATTI
Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı doğru muydu?
- Bahattin Duran: "Pozisyonda penaltı kesinlikle yok. Kostic’in hareketi hakemi aldatmaya yönelikti ve sarı kart görmeliydi. VAR bu hatayı düzeltmeliydi."
- Deniz Çoban: "Kayserisporlu oyuncunun penaltıya sebebiyet verecek bir hamlesi yoktu. Hakem ve VAR ciddi bir hata yaptı."
- Bülent Yıldırım: "Görüntüler net; bu pozisyon uzaktan yakından penaltı değil. VAR’ın müdahale etmesi gerekiyordu."
KAYSERİSPOR 2 KEZ PENALTI BEKLEDİ
Kayserispor’un penaltısı beklentisi verilmeli miydi?
- Bahattin Duran: "Top, Kostic’in doğal konumda olan sağ koluna çarpıyor. Devam kararı doğru."
- Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım: "Pozisyonda penaltı unsuru yok, hakemin kararı doğru."
Kostic’in ceza sahasında elle oynadığı iddiası
- Deniz Çoban: "Top oyuncunun kafasına geliyor, şüpheye mahal yok."
- Bahattin Duran: "Pozisyon net, top kesinlikle elle oynanmıyor."
BODRUM FK-GALATASARAY MAÇI TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Ege Bilsel’in ilk sarı kartı haklı mıydı?
- Deniz Çoban: "Kontrolsüz bir kayma hareketi var, sarı kart doğru."
- Bahattin Duran: "Kesinlikle net bir sarı kart."
- Bülent Yıldırım: "Oyuncunun müdahalesi rakip oyuncunun sağlığını tehdit edecek nitelikte, sarı kart yerinde."
Ege Bilsel’in ikinci sarı kartı ve kırmızı kart kararı
- Bahattin Duran: "Kontrolsüz bir basma, ikinci sarı kart doğru."
- Deniz Çoban: "Oyuncu dikkatsiz bir hamle yaptı. Bu basma kontrolsüz ve kart kesinlikle doğru."
- Bülent Yıldırım: "Tendona basma olduğu için hakemin kararı yerinde."
Bodrum FK’nın 90. dakikada beklediği penaltı
- Bahattin Duran: "Bodrumlu oyuncu, rakibinin temasını abartarak kendini yere bırakıyor. Penaltı kararı yanlış olurdu."
- Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım: "Hakemin devam kararı doğru."