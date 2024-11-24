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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hakem kararları için net yorumlar! Trio ekibi tartışmaları bitirdi

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: BeIN Sport
24 Kasım 2024 10:11 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 10:15
Fenerbahçe ve Galatasaray&#039;ın hakem kararları için net yorumlar! Trio ekibi tartışmaları bitirdi

Fenerbahçe’nin, Kayserispor’a fark attığı mücadelede aldığı penaltı, Galatasaray’ın Bodrum FK’yi deplasmanda 1-0 yendiği maçta ise ev sahibi ekibe verilen kırmızı kart kararları tartışma başlattı. Bein Trio ekibi iki maçın öne çıkan pozisyonlarını yorumladı. İşte detaylar

Fenerbahçe’nin Kayserispor’u 6-2 mağlup ettiği mücadelede hakem kararları gündeme oturdu. Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonlar ve penaltı​ kararları, Trio ekibinin yorumlarına konu oldu. Öte yandan, Galatasaray’ın Sipay Bodrum FK’yi 1-0 yendiği maçın hakem performansı da detaylı bir şekilde analiz edildi. İşte iki maçın öne çıkan pozisyonlarına dair Trio ekibinin yorumları:

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hakem kararları için net yorumlar! Trio ekibi tartışmaları bitirdi - 1. Resim

FENERBAHÇE​'NİN PENALTISI TARTIŞMA BAŞLATTI

Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı doğru muydu?

  • Bahattin Duran: "Pozisyonda penaltı kesinlikle yok. Kostic’in hareketi hakemi aldatmaya yönelikti ve sarı kart görmeliydi. VAR bu hatayı düzeltmeliydi."
  • Deniz Çoban: "Kayserisporlu oyuncunun penaltıya sebebiyet verecek bir hamlesi yoktu. Hakem ve VAR ciddi bir hata yaptı."
  • Bülent Yıldırım: "Görüntüler net; bu pozisyon uzaktan yakından penaltı değil. VAR’ın müdahale etmesi gerekiyordu."

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hakem kararları için net yorumlar! Trio ekibi tartışmaları bitirdi - 2. Resim

KAYSERİSPOR​ 2 KEZ PENALTI BEKLEDİ

Kayserispor’un penaltısı beklentisi verilmeli miydi?

  • Bahattin Duran: "Top, Kostic’in doğal konumda olan sağ koluna çarpıyor. Devam kararı doğru."
  • Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım: "Pozisyonda penaltı unsuru yok, hakemin kararı doğru."

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hakem kararları için net yorumlar! Trio ekibi tartışmaları bitirdi - 3. Resim

Kostic’in ceza sahasında elle oynadığı iddiası

  • Deniz Çoban: "Top oyuncunun kafasına geliyor, şüpheye mahal yok."
  • Bahattin Duran: "Pozisyon net, top kesinlikle elle oynanmıyor."

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hakem kararları için net yorumlar! Trio ekibi tartışmaları bitirdi - 4. Resim

BODRUM FK-GALATASARAY MAÇI TARTIŞMALI POZİSYONLARI

Ege Bilsel’in ilk sarı kartı haklı mıydı?

  • Deniz Çoban: "Kontrolsüz bir kayma hareketi var, sarı kart doğru."
  • Bahattin Duran: "Kesinlikle net bir sarı kart."
  • Bülent Yıldırım: "Oyuncunun müdahalesi rakip oyuncunun sağlığını tehdit edecek nitelikte, sarı kart yerinde."

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hakem kararları için net yorumlar! Trio ekibi tartışmaları bitirdi - 5. Resim

Ege Bilsel’in ikinci sarı kartı ve kırmızı kart kararı

  • Bahattin Duran: "Kontrolsüz bir basma, ikinci sarı kart doğru."
  • Deniz Çoban: "Oyuncu dikkatsiz bir hamle yaptı. Bu basma kontrolsüz ve kart kesinlikle doğru."
  • Bülent Yıldırım: "Tendona basma olduğu için hakemin kararı yerinde."

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hakem kararları için net yorumlar! Trio ekibi tartışmaları bitirdi - 6. Resim

Bodrum FK’nın 90. dakikada beklediği penaltı

  • Bahattin Duran: "Bodrumlu oyuncu, rakibinin temasını abartarak kendini yere bırakıyor. Penaltı kararı yanlış olurdu."
  • Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım: "Hakemin devam kararı doğru."

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Kaynak: BeIN Sport
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