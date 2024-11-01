Fenerbahçe yeni sol bekini buldu! Oosterwolde'nin yerine Sambacı geliyor

01 Kasım 2024 02:32 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 02:37

Süper Lig'de maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler Jayden Oosterwolde'nin yerine Brezilyalı sol bek Luan Candido'yu getirmek istiyor.

Fenerbahçe​'de, Jose Mourinho​'nun vazgeçilmez isimlerinden biri olan Jayden Oosterwolde​ Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı. Sol bek ve stoperde görev yapabilen yıldız futbolcunun yerine aynı özelliklerde bir oyuncu bakan Fenerbahçe, aradığı ismi Brezilya'da buldu.

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertlilerin Brezilya ekibi Bragantino'da forma giyen Luan Candido ile ilgilendiği öğrenildi.

MOURINHO ONAYLADI

Kanarya'nın 23 yaşındaki sol bek için ara transfer döneminde kulübüne teklifte bulunması bekleniyor. Stoperde de görev yapabilen 1.87 boyundaki oyuncuya Mourinho'nun da onay verdiği öğrenildi.

Bu sezon 50 maça çıkan ve 3 gol, 1 asist kaydeden Candido'ya güncel verilere göre 7 milyon euro değer biçiliyor. Genç Sambacı'nın takımıyla olan kontratı 2026 yılında sona erecek.