Fenerbahçe-Zenit maçında Ali Koç'a büyük şok! Tribünlerden 'istifa' sesleri yükseldi
Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan hazırlık maçında Ali Koç neye uğradığını şaşırdı. Sarı lacivertli taraftarlar, yönetimi protesto etti.
Liglere verilen milli arada Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Zenit'i konuk etti. Fenerbahçe mücadeleyi Cenk Tosun ve Levent Mercan'ın golleriyle 2-1 kazandı. Zenit'te Erokhin ağları havalandırdı.
İSTİFA SLOGANLARI ATILDI
Fenerbahçe ve Zenit arasında oynanan hazırlık maçının 90. dakikasında tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Birçok tribünde "Yönetim İstifa" tezahüratları yapıldı.
Maçın ardından stadyumu boşaltan taraftarlar stadyum önünden istifa tezahüratlarına devam etti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Fenerbahçe taraftarlarının bu protestosu sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Bazı taraftarlar istifa tezahüratlarına destek verirken bazıları ise tepki gösterdi.