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Fenerbahçe-Zenit maçında Ali Koç'a büyük şok! Tribünlerden 'istifa' sesleri yükseldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
16 Kasım 2024 02:20 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 02:22

Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan hazırlık maçında Ali Koç neye uğradığını şaşırdı. Sarı lacivertli taraftarlar, yönetimi protesto etti.

Liglere verilen milli arada Fenerbahçe​, Ülker Stadyumu'nda Zenit​'i konuk etti. Fenerbahçe mücadeleyi Cenk Tosun​ ve Levent Mercan​'ın golleriyle 2-1 kazandı. Zenit'te Erokhin ağları havalandırdı.

Fenerbahçe-Zenit maçında Ali Koç'a büyük şok! Tribünlerden 'istifa' sesleri yükseldi - 1. Resim

İSTİFA SLOGANLARI ATILDI

Fenerbahçe ve Zenit arasında oynanan hazırlık maçının 90. dakikasında tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Birçok tribünde "Yönetim İstifa" tezahüratları yapıldı.

Maçın ardından stadyumu boşaltan taraftarlar stadyum önünden istifa tezahüratlarına devam etti.

Fenerbahçe-Zenit maçında Ali Koç'a büyük şok! Tribünlerden 'istifa' sesleri yükseldi - 2. Resim

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe taraftarlarının bu protestosu sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Bazı taraftarlar istifa tezahüratlarına destek verirken bazıları ise tepki gösterdi.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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