Fenerbahçe'de Avusturya kampına genç yıldız damga vurdu! Jose Mourinho'nun gözüne girdi
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Bartuğ Elmaz, Avusturya kampında oynanan hazırlık maçlarında gösterdiği etkili performansla, teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı.
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'da yaptığı kampla tamamlayan Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.
BARTUĞ ELMAZ KAMPTA DİKKAT ÇEKTİ
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun etki ettiği ilk oyuncu Bartuğ Elmaz oldu.
Admira Wacker ve Hadjuk Split ile oynanan maçlara 11’de başlayan Bartuğ, Hajduk Split karşılaşmasında isabetli paslarının yanında attığı uzun toplarla dikkat çekti.
JOSE MOURİNHO'NUN GÖZÜNE GİRDİ
Portekizli çalıştırıcının ön libero olarak görev verdiği Bartuğ performansıyla göz doldurdu. Tecrübeli teknik adamın gözüne girmeyi başaran 21 yaşındaki futbolcu hazırlık maçlarında da çok etkiliydi.
GALATASARAY ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, geçen yaz Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Geride kalan sezonun ara transfer döneminde Sivasspor'a kiralanan Bartuğ Elmaz, kırmızı-beyazlı takımda 12 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.