Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım duruma el attı! Flaş açıklama

15 Aralık 2024 13:48 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 14:01

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, futbol takımının aldığı sonuçlarla ilgili çarpıcı bir aç açıklama yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe​ eski başkanı Aziz Yıldırım​, futbol takımının son dönemde aldığı kötü sonuçlar ve camiada yaşanan son gelişmelere ilişkin ilgili yazılı sir açıklama yayımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yıldırım, futbol takımının şu sıralar sergilemiş olduğu performansın her taraftar gibi kendisini mutsuz ettiğini belirterek taraftar ve camiadan destek istedi.

"2003-2004 HATIRLATMASI"

"Camiamızın kesinlikle unutmaması gereken husus, henüz hiçbir şey için geç olmadığıdır" diyen Yıldırım, 2003-2004 sezonundan örnek vererek "Futbol takımımız, en yakın rakibinin 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk iddiasından uzaklaşmıştı. Ancak o günlerde camiamızın birlik ve beraberliğini korumasıyla hep birlikte şampiyonluğa ulaşmıştık" dedi.

FENERBAHÇE PES ETMEZ

"Şanlı tarihimizin en değerli şampiyonluklarından biri" olarak tanımladığı 2010-2011 sezonu için de konuşan Yıldırım, "Yîne 9 puan geriden gelerek şampiyon olduk ve sonrasında 3 Temmuz Kumpası’nı yaşadık. Bu yıl, futbol takımımız o günkü durumdan daha kötü durumda değildir. Puan farkı, o günkünden daha fazla değildir. Fenerbahçe’nin geçmişi, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir çok başarı hikayesiyle doludur. Çünkü Fenerbahçe pes etmez. Bugün, o gündür. Bugün birlik olma, tüm gücümüzle takımımıza destek verme, enerjimizin tamamını bu yolda harcama günüdür" ifadelerini kullandı.

"ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Başakşehir​ maçıyla ilgili sarı-lacivertli taraftarlara çağrıda bulunan Aziz Yıldırım "Başarıyı övmek kadar başarısızlığı eleştirmenin de her Fenerbahçelinin hakkı olduğuna inanıyor ve eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Fakat, Fenerbahçe’yi henüz 15. haftada kulüp iç siyasetine malzeme kılmayı bir Fenerbahçeli olarak uygun bulmuyorum. Bu çerçevede, adımın kulüp içi siyaset mülahazaları içerisinde yer almasından üzüntü duyuyorum" dedi.

YÖNETİME TAM DESTEK

Ali Koç başkanlığındaki mevcut yönetime destek veren Yıldırım "Fenerbahçe’nin bugün seçilmiş bir başkanı ve yönetimi vardır ve hiç şüphesiz ki tüm iyi niyetleriyle mesailerini, takımımız için harcamaktadırlar. Bize, dünyanın en eşsiz camiası olan Fenerbahçelilere düşen görev, kulübümüze destek olmak, takımımızın şampiyonluk mücadelesine zarar verebilecek her türlü davranış biçiminden uzak durmaktır. Ben ve ailem böyle düşünüyor, böyle yaşıyoruz. Değerli Fenerbahçeli kardeşlerimden ricam da benimle bu duygu ve tutumu paylaşmaları olacaktır" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM'IN KIZI SAHAYA ÇIKIYOR!

Fenerbahçe ile İstanbul Başakşehir arasında bu akşam oynanacak karşılaşmayın, şampiyonluğa giden yolda bir dönüm noktası olmasını ümit ettiğini belirten Yıldırım " Yaşı küçük kalbi büyük Fenerbahçeli kızım Yaz da bu maçta seremonide olacak. Galibiyetimizin, onun heyecanını mutlulukla taçlandırmasını temenni ediyor, takımımıza kalan tüm maçlarında başarılar diliyorum."